Slušaj vest

Kongresni biro Turističke organizacije Srbije obeležio je sinoć 18 godina rada svečanom dodelom prestižnog priznanja "Kongresni ambasador Srbije", koje se tradicionalno uručuje predstavnicima akademske, naučne i stručne zajednice zaslužnim za jačanje međunarodnog ugleda Srbije kao kongresne destinacije.

Na jubilarnom, desetom okupljanju u hotelu Hajat, ovu laskavu titulu ponelo je osmoro istaknutih profesora, naučnika i stručnjaka, čime je ukupan broj Kongresnih ambasadora dostigao 97.

Titulu "Kongresnog ambasadora Srbije" ponelo je osmoro istaknutih stručnjaka. Foto: Tos

Priznanja je uručila direktorka Turističke organizacije Srbije Marija Labović, ističući da Srbija, a posebno Beograd, danas zauzimaju sve značajnije mesto na svetskoj kongresnoj mapi.

Dodatni podsticaj međunarodnoj afirmaciji Srbije predstavlja i predstojeća specijalizovana izložba EXPO 2027 čiji smo domaćin.

Trenutno imamo 97 kongresnih ambasadora, istakla je Marija Labović. Foto: Tos

- Veliko je zadovoljstvo što večeras obeležavamo deceniju dodele priznanja Kongresni ambasador Srbije i zahvaljujemo svim laureatima koji svojim radom, autoritetom i međunarodnim angažmanom doprinose jačanju kongresnog turizma u našoj zemlji. Ukupno 97 ambasadora najbolje pokazuje da naša zajednica raste i jača iz godine u godinu - istakla je Labović.

Tokom 2024. ostvareni odlični rezultati u turizmu. Foto: Tos

Ona je podsetila na odlične rezultate ostvarenе tokom 2024, godine u kojoj je u Srbiji održano 49 kongresa, od čega 38 u Beogradu, što je porast u odnosu na 2023.

Takođe, pozicioniranje Srbije i Beograda na ICCA rang-listama potvrđuje stabilan rast. Srbija zauzima 49. mesto u svetu i 26. u Evropi, dok je Beograd rangiran kao 64. u svetu i 37. u Evropi.

Tokom svečanosti istaknuto je da zajednički rad svih aktera doprinosi sve većoj međunarodnoj vidljivosti Beograda, Novog Sada i drugih domaćih kongresnih destinacija. Zahvaljujući ulaganjima u infrastrukturu, modernim kapacitetima i visokim profesionalnim standardima, Srbija danas sve češće zauzima mesto među najprivlačnijim destinacijama za velike međunarodne skupove.

Foto: Tos

Ovogodišnjim laureatima, kao i brojnim drugim zvanicama, obratio se i Zafiris Lampadaridis direktor hotela Hajat, koji se zahvalio TOS-u na dugogodišnjoj izuzetnoj saradnji i čestitao laureatima.

Dobitnici priznanja "Kongresni ambasador Srbije" za 2025. godinu, kojima su prznanja dodelili direktorka TOS-a Marija Labović i kolege iz Kongresnog biroa Dragana Pribićević, Darja Butigan i Dejan Crnomarković, su: