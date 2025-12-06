Pojedini savetuju da se stomačni virus leči sa par kapi limuna

Na društvenim mrežama deli se suludi savet za lečenje stomačnog virusa uz nekoliko kapi limuna nasutih u pupak!

Ljudi često isprobavaju kojekave trendove, posebno one koji kreću s Tiktoka, a sve u nadi da će im pomoći.

- Ako imate stomačni virus, sok od limuna je sve što vam treba. Iscedite par kapi u pupak, koža je jedan veliki organ i tako će doći do upijanja. Takođe će vam pomoći ako povraćate ili imate dijareju. Pošaljajte ovaj video nekome ko ima virus - navodi se u jednom video-snimku na Tiktoku.

Savetuju lečenje stomačnog virusa uz nekoliko kapi limuna u pupak Foto: Printscreen TikTok

Specijalista opšte medicine dr Radmila Šehić naglasila je da se stomačni virus leči strpljenjem i dijetom.

- Virusom oštećena sluznica digestivnog trakta, ne može da upija vodu iz hrane i jela, već je toliko porozna da osoba ima profuzne, iscrplnujuće tečne stolice. Gubi vodu i minerale. Uz dijetu, strogo sprovođenu, se poštedi zid creva - navela je ona za Kurir.

Istakla je da bitna nadoknada tečnosti ako nema povraćanja.

- Polako, kašika po kašika, slane supe, najbolje industrijske sa sokom od paradajza. Napajanje je ključno. Antibiotike ne uzimati. Ne zaustavljati proliv lekovima poput loperamida, jer se samo izbačenim crevnim sadržajem eliminišu virusi i ubrzava oporavak - rekla je dr Šehić.

Dr Šehić ističe da se stomačni virus leči strpljenjem i dijetom Foto: Privatna Arhiva

Savetuje i mirovanje, kao i poštedu od većih fizičkih napora.

- U slučaju pojave temperature ili jakih bolova, uzeti blago sredstvo za ublažavanje tegoba i utopliti stomak, jer toplo smanjuje grč glatke muskulature creva i smanjuje bol. Virusi su sveprisutni i nisu retke infekcije tokom zime. Inkubacija je kratka. Nekada par sati do jednog dana. Kako eksplozivno nastaje, eksplozivno i prolazi za 4-5 dana, ne ostavljajući nikakve posledice. Osobi se savetuje još neko vreme pošteda od jake hrane - dodala je.