Strukovno udruženje policije "Dr Rudolf Arčibald Rajs" saopštilo je da je u skladu sa zakonom započeta primena merenja brzine kretanja vozila bez zaustavljanja vozača, što je izazvalo veliki broj pitanja građana u prethodnom periodu.

Kako navode, policija koristi savremene radarske uređaje postavljene u patrolnim vozilima, ali i fiksirane radare na posebno odabranim lokacijama, bez prisustva policijskih službenika.

Svaki prekršaj dokumentuje se snimkom i zapisom, a zatim se vlasniku vozila šalje poziv da se izjasni ko je u tom trenutku upravljao vozilom.

Elektronska dostava i brži postupak

Novine koje prate ovu proceduru odnose se pre svega na komunikaciju sa vozačima:

  • Pozivi se dostavljaju elektronski putem portala eUprava, čime se ceo postupak ubrzava i pojednostavljuje.
  • Vozač može elektronski da se izjasni, prizna prekršaj, plati kaznu ili zaključi sporazum, bez odlaska u policijsku stanicu.
  • Dostava se smatra izvršenom i onda kada vozač ne otvori svoj elektronski sandučić, po isteku zakonskog roka od 15 dana.

Ozbiljne posledice za odbijanje

Udruženje upozorava da odbijanje da se dostave podaci o vozaču ili odbijanje prijema pismena nosi visoku cenu. U tom slučaju, vlasnik vozila može biti kažnjen novčanim iznosom od 100.000 do 120.000 dinara.

Apel vozačima: brzina ostaje najveći rizik

Strukovno udruženje "Dr Rudolf Arčibald Rajs" apeluje na sve učesnike u saobraćaju dapoštuju ograničenja i prilagode brzinu uslovima na putu, podsećajući da je nepropisna brzina jedan od vodećih uzroka saobraćajnih nezgoda u Srbiji.

- Prolazak pored patrolnog vozila većom brzinom ne znači da prekršaj neće biti sankcionisan. On je dokumentovan i biće procesuiran - poručuju iz Udruženja.

