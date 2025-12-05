Slušaj vest

„Inkluzija će biti jedna od tekovina i vrednosti koje će EXPO 2027 prikazati kao važno usmerenje i strateško opredeljenje Srbije“, poručila je ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski koja je, na Međunarodni dan volontera, potpisala Memorandum o razumevanju sa direktorom EXPO 2027 Danilom Jerinićem.

Foto: Ministarstvo za rad, zapošljavanje boračka i socijalna pitanja

Ona je svim volonterima čestitala njihov dan, ističući da samo onaj ko pokazuje odgovornost prema zajednici je zaista čovek.

Kako je navela, tema inkluzije je veoma važna za EXPO projekat, jer potvrđuje da to nije projekat samo za privilegovane, već je dostupan svakom čoveku.

„EXPO 2027 ima za cilj da uključi i pokrene igru za čovečanstvo, svet, sport, radost i porodicu. To su vrednosti i ciljevi koje podržava i Ministarstvo i zato ćemo uvek dati svoj doprinos“, istakla je Đurđević Stamenkovski.

Ona je navela da Srbija obiluje ljudima koji vole svoju zemlju i svoje bližnje i koji znaju da državi i porodici, mogu biti od koristi samo onda kada unapređuju svoja znanja, iskustva i veštine.

„EXPO 2027 je prilika da pokažemo svetu ko smo, šta smo i kakvi smo i prilika da potvrdimo karakteristike koje naš narod ima oduvek, gostoprimstvo, gostoljubivost, srdačnost i toplinu“, navela je.

