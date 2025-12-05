Slušaj vest

Uznemirujuće fotografije dečaka iz Vlasotinca pojavile su se na društvenim mrežama, a kako se navodi u objavi, mališan je bio žrtva vršnjačkog nasilja.

Navodno je krvav i uplašen napustio ustanovu potpuno sam, a tek su prolaznici na autobuskoj stanici prišli detetu i pozvali njegovu majku, nakon čega je završio u bolnici.

Kako su rekli iz škole, u pitanju su učenici nižeg razreda, što čini situaciju "dodatno osetljivom".

- Škola već postupa po Protokolu postupanja u ustanovi u odgovoru na nasilje, zlostavljanje i zanemarivanje. Treba da se prikupe sve izjave. Pošto su u pitanju učenici nižih razreda, situacija je dodatno osetljiva - rekli su za "Blic" iz ove osnovne škole u Vlasotincu.

Na Instagram stranici "Srbiju upoznaj", navodi se da u školi niko nije reagovao, niko nije pozvao roditelje i niko ga nije odveo lekaru.

Dečak je navodno izašao sav krvav iz škole Foto: Ilustracija, Shutterstock

- Sam je stigao do autobuske stanice u Vlasotincu, gde su dobri ljudi stali, prišli mu i pozvali njegovu majku. Posle toga je završio u Hitnoj pomoći i u policiji - piše na ovoj stranici.

Na slikama koje je objavila ova stranica, mogu se videti tragovi krvi na detetu, ali i da je mališan zbog svega završio na infuziji.

- Ovo nije samo njegova priča. Ovo je priča svakog deteta koje ćuti jer ga je sramota, jer se plaši da će mu biti još gore ili da mu niko neće verovati - napominju.

Nakon toga upućen je apel svim roditeljima da slušaju svoju decu i da, ukoliko im prijave da ih neko maltretira, da im veruju.

- Pitajte ih kako im je u školi, ko sedi pored njih, sa kim se druže. Učite ih da nasilje nije "dečija igra" i da uvek mogu da vam se jave, bez straha da će biti krivi. Apel šaljem i svima koji su ovo preživeli. Niste sami i niste krivi. Nasilje nikad nije sramota žrtve, već onih koji ćute i onih koji ga čine. Ne pišem ovo da bih prozivao školu niti da bih podsticao linč, već da podsetim da je svaki naš pogled u stranu podrška nasilnicima. Prijavite nasilje, stanite uz dete, pozovite nadležne službe. Bolje jedan "lažni alarm" nego jedno dete manje - navodi se.

Kurir/ Blic