Politički život između dva svetska rata bio je sve samo ne dosadan. U Narodnoj skupštini, gde su se očekivali argumenti, planovi i državničke odluke, često je odzvanjao – pucanj. Sukobi vlasti i opozicije izlazili su iz okvira dostojanstvene rasprave i pretvarali se u prave obračune, u kojima je politika bila samo izgovor za lične i ideološke ratove.

Jedan od najpoznatijih incidenata bio je pokušaj atentata u samoj skupštinskoj sali, kada je pucano na predsedavajućeg. Ni Milan Stojadinović, kasniji predsednik vlade i jedan od najuticajnijih političara tog vremena, nije ostao pošteđen – jedva je izbegao metke ispaljene iz poslaničke klupe, u trenutku koji je zauvek obeležio njegov politički uspon i oprez prema sopstvenim protivnicima.

U pozadini ovih dramatičnih događaja delovali su i mračni akteri čija je uloga decenijama ostala nerasvetljena. Među njima i čovek koji je svojevremeno učio Gavrila Principa da puca – misteriozna figura koja se kasnije našla u samom središtu političkih napetosti u Beogradu, utičući iz senke na radikalizaciju političke scene.

