U raskošnom ambijentu Salona 1905, u zgradi Geozavoda, jednom od najprestižnijih prostora u Beogradu, u sredu uveče okupio se veliki broj javnih ličnosti i predstavnika medija da poželi dobrodošlicu novoj generaciji Ploom uređaja za zagrevanje duvana - Ploom AURA, namenjenog punoletnim korisnicima duvanskih proizvoda.

Goste je na samom ulazu dočekao pažljivo režiran vizuelni spektakl i performans inspirisan jedinstvenom estetikom novog uređaja, najavljujući posebno veče elegancije i sklada - kao uvod u novu eru Ploom iskustva.

Prisutne je pozdravila Dana Karanović, menadžerka za razvoj proizvoda sa smanjenim rizikom u kompaniji JTI: “ Beograd večeras stoji ponosno rame uz rame sa Tokijom i Ženevom, gradovima u kojima je održana svetska, a zatim i evropska premijera našeg najnovijeg uređaja za zagrevanje duvana Ploom AURA. Ponosno vam predstavljamo proizvod koji spaja inovativnu tehnologiju, sofisticirani dizajn, i vrhunske perfomanse u jedinstveno iskustvo”.

Foto: Dragan Jovanović

Posebnu pažnju privukao je nastup umetnice na harfi, koji je u vizuelno upečatljivom ambijentu, uz maglu i laserske zrake, bio jedan od najfotografisanijih trenutaka večeri. Umetnička instalacija, mozaik inspirisan bojama Ploom AURA uređaja, je svoj finalni oblik dobila zahvaljujući gostima koji su ostavili lični pečat - pretvarajući ga u jedno zajedničko delo koje je naglasilo sofisticirani minimalizam i sklad dizajna koji definišu estetiku ovog inovativnog uređaja.

Veče je proteklo u opuštenoj i dinamičnoj atmosferi, uz priliku da se gosti na drugačiji način bolje upoznaju sa prednostima Ploom AURA uređaja. Na kraju, upravo su spontana energija zvanica i jedinstveni momenti koje su zajedno stvorili dali događaju posebnu auru: iskustvo koje se pamti i koje, baš kao i sam uređaj, naglašava važnost personalizovanog rituala koji se prilagođava svakom odraslom korisniku.

Uređaj novije generacije donosi savršen spoj napredne tehnologije, sofisticiranog dizajna i vrhunskih performansi, postavljajući nove standarde u svetu uređaja za zagrevanje duvana. Jedna od ključnih inovacija ogleda se u prilagođavanju potrebama korisnika, budući da preko Ploom aplikacije i Heat Select System funkcije, odrasli korisnici mogu da podešavaju intenzitet i trajanje korišćenja kroz četiri različita režima, oblikujući iskustvo u skladu sa sopstvenim navikama i željama. Ploom AURA je sofisticirano dizajnirana do najsitnijeg detalja, sa naglaskom na estetiku, stil i praktičnost. Automatski se aktivira i zagreva duvan na idealnu temperaturu. Kako bi iskustvo bilo kompletno i vizuelno usklađeno sa stilom korisnika, uređaj je dostupan u četiri boje – Jet Black, Lunar Silver, Navy Blue i Rose Gold – i može se prilagoditi potrebama punoletnih korisnika nikotinskih proizvoda kroz kolekciju atraktivnih aksesoara, koji naglašavaju lični pečat i stil.

Foto: Dragan Jovanović

Ploom AURA je od početka novembra dostupna na više lokacija u Beogradu, kao i u Delta Planet & Forum tržnom centru u Nišu, Big Fashion šoping centru u Kragujevcu, Promenada & BIG šoping centru u Novom Sadu, kao i putem Ploom online prodavnice.

Potpis za sliku/Glosa (istaknuti deo teksta): Gosti su tokom večeri uživali u pažljivo osmišljenom gastronomskom konceptu, razgovarali i delili utiske, dok je DJ set nenametljivo pratio ritam događaja.

*Važno: Ovo ne znači da je upotreba duvanskih patrona bezbedna ili da eliminiše rizik za zdravlje ili zavisnost povezanu sa upotrebom duvana. Nijedan duvanski proizvod nije bezbedan. Samo za punoletne.