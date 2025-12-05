Slušaj vest

Grčka se poslednjih dana suočava sa talasom protesta i blokada na putevima, a Radmilo Belić, Srbin koji već dugo živi u Atini, upozorio je naše ljude da se, ukoliko putuju u tu zemlju, dobro informišu o trenutnoj situaciji!

U Grčkoj je ovih dana u toku blokada poljoprivrednika, kao i štrajka taksista. Foto: Michalis Karayiannis/EUROKINISSI

- Ovih dana svedoci smo blokada poljoprivrednika, kao i štrajka taksista. Zbog čega je došlo do blokada i štrajka taksista? Da krenemo redom. Veliko nezadovoljstvo poljoprivrednika ima više razloga. Prvi razlog je OPKP - Organizacija EU koja svake godine vrši finansiranje poljoprivrede u EU. Dakle kod ovih finansija su nekoliko godina sredstva iz fondova EU, preusmeravana na lažne poljoprivrednike. Zbog toga su mnogi koji su trebali da dobiju finansijsku potporu ostali - uskraćeni. Umesto njih su taj novac uzimali lažni poljoprivrednici. Ovaj skandal je otrkrila čuvena Laura Koveši, koja je pokrenula istragu protiv odgovornih. Nekoliko ministara je podnelo ostavke, ali istraga je još uvek u toku - objasnio je Radmilo Belić na Fejsbuk grupi "Grčka info".

Drugi razlog je, kako kaže, epidemija boginja u ovčarstvu.

- Mnogi uzgajivači ovaca su ostali bez svojih životinja, jer se nije sprovela blagovremeno vakcinacija životinja. Uz to, poljoprivrednici iz Tesalije imaju još jedan razlog za nezadovoljstvo, a to je da i pored obećanja o naknadi štete usled ciklona Danijel od pre nekoliko godina, nisu dobili ništa od nadoknade štete - rekao je on.

Radmilo Belić, Srbin iz Atine, o incidentima u Grčkoj Foto: Facebook, Shutterstock

Što se tiče taksista, Vlada Grčke je, kako kaže, donela uredbu, da se od 2026. godine, postepeno uvode električna taksi vozila.

- Predstavnici sindikata taksista Atike, kao i Soluna se protive ovoj uredbi. Njihovi razlozi su pored visoke cene električnih vozila, skupo održavanje, a posebno što zbog velikih razdaljina ne mogu da voze više od 6-7 sati. Zbog toga su bile obustave rada taksija u Atini i u Solunu, a koji će biti njihovi dalji potezi, još uvek nije poznato - rekao je i dodao: