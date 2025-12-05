Slušaj vest

Pojedine beogradske osnovne škole dobile su ponude od nekih turističkih agencija za proslavu velike novogodišnje žurke na određenim gradskim lokacijama u poslednjoj nedelji decembra za koje roditelji treba da iskeširaju 2.600 dinara za tri sata provoda uz posluženje odnosno sendvič i piće.

Redakciji Kurira požalile su se majke nekih osnovaca koje su ostale zatečene ovim cenama. Dostavile su nam i fotografije nekih ponuda u kojima stoji da agencije organizuju novogodišnji program za starije osnovce od petog do osmog razreda i da se pripremaju žurke u glamuroznom ambijentu s tim što je uslov za realizaciju da se prijavi barem 150 učenika.

Planiran je "novogodišnji muzičko-scenski spektakl" u trajanju od tri sata uz profesionalno obezbeđenje i autobuski prevoz do centra gde je planirana žurka za samo 2.600 dinara.

Roditelji treba da iskeširaju 2.600 dinara za tri sata žurke i sendvič Foto: Shutterstock

Zabranjen alkohol

Inače, ovu ponudu je školi, a onda i roditeljima dostavila turistička agencija koja još uvek nema ni licencu za rad. U ponudi je naglašeno da je zabranjeno unošenje i točenje alkohola.

Drugi pak organizator ponudio je isti iznos za žurku u prostorijama jedne kulturne ustanove Grada Beograda uz sendvič, piće i opet prevoz "autobusom turističke klase" sa polaskom ispred škole u popodnevnim satima i dolaskom kući najkasnije do 22.40 časova.

Roditelji osuli paljbu

Reakcije nekih mama i tata zbog ovih ponuda bile su oštre, a mnogi su se pitali da li žurke ovakvog tipa zaista toliko i koštaju.

Učenici doneli šokantne ponude roditeljima Foto: T. Ilić

- Sin je došao iz škole i uručio mi ponudu koju je dobio u školi. Treba da potpišem saglasnost, rekao je da želi da ide. Prvo mi je cena upala u oči, šokirala sam se! Za tri sata i sendvič ćemo dati 2.600 dinara! Previše. Nude im i poseban autobuski prevoz od škole. Šta će im poseban organizovan prevoz kad imaju besplatni gradski prevoz kojim idu u školu. Ne bih svakako ni vozila dete posebno na ovako nešto, ovo je pljačka roditelja! Malo novca nam uzimaju za rekreativne nastave i ekskurzije pa sad i ovo - kaže besna majka J. Đ.

Poređenja radi novogodišnje reprize u prestonici u nekim kafićima koštaju i 1.000 dinara manje za ulaz, dok se za matinee ulaz ni ne plaća samo konzumacija hrane i pića po utrošku.

Paprene ponude

Dejan Gavroilović iz organizacije potrošača "Efektiva" smatra da je ovo možda u neku ruku previsoka cena, ali s druge strane sigurno postoje troškovi zakupa, muzike i ostalo.