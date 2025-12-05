"Žurka od 3 sata i sendvič 2.600 dinara?!" Roditelji u Beogradu dobili ponude za novogodišnje žurke za đake pa izludeli, žestoko opleli po organizatorima
Pojedine beogradske osnovne škole dobile su ponude od nekih turističkih agencija za proslavu velike novogodišnje žurke na određenim gradskim lokacijama u poslednjoj nedelji decembra za koje roditelji treba da iskeširaju 2.600 dinara za tri sata provoda uz posluženje odnosno sendvič i piće.
Redakciji Kurira požalile su se majke nekih osnovaca koje su ostale zatečene ovim cenama. Dostavile su nam i fotografije nekih ponuda u kojima stoji da agencije organizuju novogodišnji program za starije osnovce od petog do osmog razreda i da se pripremaju žurke u glamuroznom ambijentu s tim što je uslov za realizaciju da se prijavi barem 150 učenika.
Planiran je "novogodišnji muzičko-scenski spektakl" u trajanju od tri sata uz profesionalno obezbeđenje i autobuski prevoz do centra gde je planirana žurka za samo 2.600 dinara.
Zabranjen alkohol
Inače, ovu ponudu je školi, a onda i roditeljima dostavila turistička agencija koja još uvek nema ni licencu za rad. U ponudi je naglašeno da je zabranjeno unošenje i točenje alkohola.
Drugi pak organizator ponudio je isti iznos za žurku u prostorijama jedne kulturne ustanove Grada Beograda uz sendvič, piće i opet prevoz "autobusom turističke klase" sa polaskom ispred škole u popodnevnim satima i dolaskom kući najkasnije do 22.40 časova.
Roditelji osuli paljbu
Reakcije nekih mama i tata zbog ovih ponuda bile su oštre, a mnogi su se pitali da li žurke ovakvog tipa zaista toliko i koštaju.
- Sin je došao iz škole i uručio mi ponudu koju je dobio u školi. Treba da potpišem saglasnost, rekao je da želi da ide. Prvo mi je cena upala u oči, šokirala sam se! Za tri sata i sendvič ćemo dati 2.600 dinara! Previše. Nude im i poseban autobuski prevoz od škole. Šta će im poseban organizovan prevoz kad imaju besplatni gradski prevoz kojim idu u školu. Ne bih svakako ni vozila dete posebno na ovako nešto, ovo je pljačka roditelja! Malo novca nam uzimaju za rekreativne nastave i ekskurzije pa sad i ovo - kaže besna majka J. Đ.
Poređenja radi novogodišnje reprize u prestonici u nekim kafićima koštaju i 1.000 dinara manje za ulaz, dok se za matinee ulaz ni ne plaća samo konzumacija hrane i pića po utrošku.
Paprene ponude
Dejan Gavroilović iz organizacije potrošača "Efektiva" smatra da je ovo možda u neku ruku previsoka cena, ali s druge strane sigurno postoje troškovi zakupa, muzike i ostalo.
- Za tri sata to možda jeste previsoka cena. Sve te ponude koje škole dobijaju od agencija nisu realne jer svi tu gledaju na neki način da zarade, verovatno bi moglo da bude jeftinije na veći broj dece - kazao je Gavrilović.