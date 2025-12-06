Slušaj vest

U vreme kada sve veći broj ljudi razmišlja o mirnijem načinu života i begu od gradske gužve, na tržištu se pojavila nekretnina koja predstavlja retku i veoma pristupačnu priliku za one koji žele da započnu zdraviji život na selu.

U pitanju je kuća od 108 kvadrata na placu od 7 ari, smeštena u mestu Srpski Miletić, u srcu bačkog krajolika poznatog po svojoj tišini, prostranstvima i plodnoj zemlji.

Foto: Fejsbuk Printscreen/Jeftine kuće

Cena od svega 11.000 evra čini ovu ponudu izuzetno primamljivom, posebno za mlade porodice, povratnike iz inostranstva ili sve one koji žele vikend utočište daleko od gradske vreve.

Kuća je prostrana i ima potencijal da postane moderno, udobno i funkcionalno domaćinstvo, ali joj je potrebno renoviranje - što kupcu ostavlja slobodu da prostor uredi potpuno po sopstvenom ukusu.

Srpski Miletić je selo u Srbiji koje administrativno pripada opštini Odžaci, u Zapadnobačkom okrugu, Vojvodini, Srbija. Selo je dobilo ime po Svetozaru Miletiću, srpskom advokatu i političaru. Prema popisu iz 2008. bilo je 3.538 stanovnika.

Mesto je lepo i mirno i pogodno za sve one koji žele zdraviji stil života - bavljenje baštovanstvom, gajenje voća i povrća, boravak na otvorenom i svakodnevni mir koji u gradu postaje luksuz.

1/9 Vidi galeriju Kuća u Srpskom Miletiću se prodaje za 11.000 evra. Foto: Fejsbuk Printscreen/Jeftine kuće

Sedam ari dvorišta dovoljno je za vrt, voćnjak, baštensku kućicu, pa čak i malu farmu - što ovu nekretninu čini idealnom za sve ljubitelje prirode.

U vreme kada se povratak selu sve više posmatra kao ulaganje u kvalitetniji i zdraviji život, ovakve ponude retko se pojavljuju.