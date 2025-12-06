Da li neophodno dovoziti i odvoziti dete u školu

Slušaj vest

Svakog jutra i popodneva ispred brojnih škola širom Srbije stvaraju se kolone automobila koje usporavaju saobraćaj, nerviraju vozače i povećavaju rizik od nezgoda.

Roditelji koji decu dovoze kolima obično navode tri glavna razloga - sigurnost, nepostojanje direktnog prevoza i preveliku udaljenost od škole.

Međutim, mnogi ukazuju na to da je upravo masovno dovoženje dece razlog što je saobraćaj oko škola postao haotičan. Pešačke staze su zakrčene, trotoari pretvoreni u improvizovana parking mesta, a vožnja u špicu postaje rizična.

Polemika o „dovoženju i odvoženju dece” ponovo se rasplamsala na društvenim mrežama, nakon što je na X-u jedan korisnik napisao:

- Mislim da je ovaj običaj dovoženja i odvoženja dece u i iz škole potekao iz američkih filmova.

Saobraćajni kolaps Foto: Kurir.rs/Mihajlo Pavlović

Objava je pokrenula lavinu reakcija, a reakcije korisnika su bile podeljene.

- Mi smo živeli u vremenu u kojem nije bilo ovoliko bahatih vozača i manijaka. Ovo sada je mnogo opasnije i podržavam svakog roditelja koji ima vremena da odvede ili odveze svoje dete do škole. Posebno ako je škola udaljena od kuće - pisalo je u prvom, dok je u drugom stajalo:

- Ja sam išla autobusom jer mi je najbliža škola bila udaljena tri stanice od kuće, ali ne pamtim da su me nekad vozili ili čekali posle škole. Narod prsao skroz.

Nekada je to bio blam

Neki su napomenuli i da bi deca sama trebala da uče da se čuvaju.

- Moraju se roditelji baviti decom, ali na pravi način - poručuje jedan otac, dok drugi smatra da je to možda samo trenutak više koji će provesti sa detetom nakon što odlaze na posao i tamo provode skoro ceo dan.

- U školu sam pošla 2005. i tada je bio blam da te roditelji dovoze, odvoze, da ti uskraćuju to malo slobodnog vremena od kuće do škole od škole do kuće i posle kukaju što im niko ne dolazi na rođendan.

Između realnosti i preterivanja

Da li roditelji zaista preteruju ili samo rade ono što smatraju najboljim za decu? Polemika verovatno neće stati uskoro. Ipak, svi se slažu u jednom: potrebno je sistemsko rešenje koje će rasteretiti škole, poboljšati bezbednost i osloboditi ulice od jutarnjeg i popodnevnog haosa.