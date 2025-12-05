Slušaj vest

Učenici Osnovne škole "Bobota", u selu kod Vukovara, koja prate nastavu na srpskom jeziku, danas su dobili 10 laptopova od Fondacije Sveta Petka.

Đaci su predstavnike fondacije dočekali uz osmehe i sa jasnim željama - da bolje uče i još lepše se druže i igraju. Sličnu poruku i zahvalnost, imala je i Brankica Maletić, direktorka Osnovne škole "Bobota", koja je istakla da u ovu školu ide 145 đaka.

- Ovde sam šestu godinu u mandatu i uvela sam da informatika bude izborni predmet od prvog razreda. Moramo ići u korak s vremenom. Svaka pomoć nam je dobro došla. Prethodni kompjuteri su nam iz 2017. godine, nismo mogli mnogo da napredujemo. Ali, pomoć je tu od našeg gospodina Drakulića i eparhije, vladike Heruvima, koji je uvek s nama. I sportsku dvoranu nam je omogućila naša crkva. Uvek je dobrih ljudi oko nas i mi im se od srca zahvaljujemo - rekla je direktorka i dodala da se i deca i nastavnici raduju svakoj donaciji.

Stevica Kujundžić, vlasnik kompanije Laptop centar i član upravnog odbora fondacije Sveta Petka, naglasio je da je ova prva akcija u nizu doprinosa školi i edukaciji dece.

- Cilj je da u ovom području organizujemo i neki IT sektor koji će edukovati decu koja su u uzrastu od 14 do 18 godina dovedemo na viši prag školovanja - istakao je Kujundžić koji je poslao poruku svoj deci:

Foto: Dnevnik

- Mogu da kažem, kao vlasnik kompanije, da je naš doprinos ka sportu i deci. Ključ nije samo edukacija i obrazovanje, to je samo jedna stvar koja se događa u životu, ali to prijateljstvo koje uče kroz šale, razlike u ponašanju, kroz uspone i padove, je nešto što ih jača. Nastavite da se družite i u dobrom i u lošem, prijateljstvo je ključ svega u životu.

Dejan Drakulić, predsednik Zajedničkog veća opština i član Upravnog odbora fondacije Sveta Petka, naglasio je da svaki kontakt s učenicima, svaki poklon ili donacija koju dobiju, utvrđuje veze sa institucijama Srba na ovom području sa maticom.

Foto: Dnevnik

- Doprineće njihovom boljem učenju, očuvanju kulturnog, verskog i jezičkog identiteta. Ono što je važno je da stvori osećaj pripadnosti srpskoj zajednici. Ono što je poruka ovakvih programa jeste zajedništvo eparhije i fondacije koja prikuplja sredstva od firmi i ljudi iz naše matične zemlje. To zaista nama mnogo znači da naša matična zemlja misli na sve nas.

Danica Stanisavljević, upravnica Fondacije Sveta Petka, istakla je za Dnevnik da će fondacija uvek biti tu za decu i najavila i novine koje je očekuju u narednom periodu.

Foto: Dnevnik

- Biti lice koje se obraća ljudima u ime Eparhije, jer je Fondacija Sveta Petka dobrotvorna ustanova Eparhije osečko-poljske i baranjske, u okviru koje i postoji, je velika čast. Crkva ima svoju ulogu, misiju. Vladika Heruvim je izuzetno vredan i požrtvovan za narod ovde, veoma je posvećen ovom narodu. Znala sam za ne lak položaj Srba u ovom delu Hrvatske, u Istočnoj Slavoniji, Baranji i Istočnom Sremu i tada sam uvidela koliko je teško biti Srbin ovde, jer biti pripadnik manjinskog naroda u jednoj zemlji donosi sa sobom određenu vrstu obaveze i odgovornosti. U tom smislu crkva ima značajnu ulogu i podržava srpski narod.

Stanisavljević je podelila i podatak da je srpski narod u ovom delu Hrvatske izuzetno religiozan i da u školi u Boboti, koja broji 150 đaka, svi pohađaju na veronauku!

- Ovo je područje u kojem se deca odgajaju u tradicionalnom duhu i zadovoljstvo je takvoj deci pomoći. Akcija podele laptopova kabinetu informatike je za nas bilo veliko zadovoljstvo. Za ovu decu i ovu školu je to velika stvar.

Upravnica dalje navodi da je jedan od ciljeva fondacije da se deci obezbedi najbolje moguće školovanje i obrazovanje.

- Kada smo počeli sa idejom o fondaciji ideja mi je bila da su velika imena svetske nauke, kao što su Milutin Milanković i Nikola Tesla, koji su rođeni na podrčju današnje Hrvatske, možda neko dete među ovom decom bude genijalac. Želja nam je da omogućimo da se ta deca razvijaju ravnopravno kao i ostala deca koja odrastaju u velikim gradovima. Deci treba dati šansu za ravnopravni napredak. Ovo je i poruka zajedništva - reči su Stanisavljević.

Ona je najavila još jednu akciju koju fondacija priprema u vreme koje nam dolazi - vreme darivanja, radosti, ljubavi i praznika.

- Sledi nam i priprema i darovanje božićnih paketića koje planiramo uoči Božića za decu osnovnog i srednjeg uzrasta. Podela božićnih paketića je simbolično akt ljubavi i da mogu da računaju na nas u svakom trenutku, a i da u Novu godinu i nove pobede uđemo na simboličan način. Božić je vreme kada pokazujemo brigu i ljubav prema bližnjima.