Prema najnovijim zvaničnim podacima, Kragujevac je u 2025. godini zabeležio istorijski maksimum od čak 123.372 registrovana vozila – više nego duplo u odnosu na 2011. godinu, kada ih je bilo svega 50.234.

Ovo nije običan statistički podatak – ovo je jasan dokaz da Kragujevac živi, raste i napreduje kao nikada ranije. Grad beleži kontinuirani uspon koji prati ubrzani razvoj privrede, rast zaposlenosti, veći lični standard i sve snažniju kupovnu moć naših sugrađana.

Istorijski skok u broju vozila dešava se upravo u vreme stabilne i usmerene državne politike predsednika Aleksandra Vučića, koja je stvorila temelje za snažan zamah lokalnih samouprava širom Srbije, pa i Kragujevca. Zahvaljujući tim ulaganjima u infrastrukturu, nove saobraćajnice, industrijske zone i usluge, Kragujevac se vraća na velika vrata kao lider regiona.

Nikola Dašić Foto: Sns

– Ovo nije samo brojka, ovo je ogledalo ekonomske snage, sve većeg broja radnih mesta i poverenja građana u razvoj našeg grada – poručio je gradonačelnik Kragujevca Nikola Dašić, naglašavajući da se ovakvi rezultati postižu samo uz jasnu viziju, upornost i konkretna ulaganja.

Kragujevac danas stoji kao primer grada koji se kreće napred, brže nego ikada.