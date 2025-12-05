Slušaj vest

Do 15. decembra očekuje se prvi sastanak Radne grupe koja će raditi na izradi Nacrta Zakona roditelj negovatelj. Taj zakon bi trebalo da reguliše prava roditelja koja se brinu o deci sa smetnjama u razvoju.

Ko je sve uključen u javnu raspravu o ovom zakonu, i da li će se konačno na pažljiv i odmeren način rešiti status roditelja negovatelja, otkrila je ministarka za rad i socijalna pitanja, Milica Đurđević Stamenkovski na Kurir televiziji:

Milica Đurđević Stamenkovski Foto: Kurir Televizija

- Zakon o socijalnoj zaštiti usvojen je 2014. godine i on vrlo jasno precizira prava i dužnosti u oblasti socijalne zaštite. Ukoliko roditelj 15 godina u kontinuitetu, kao nezaposleno lice, neguje dete, nakon ostvarivanja starosnog uslova može steći pravo na posebnu naknadu u iznosu minimalne penzije. To znači da postojeći zakon već pruža mogućnost onim roditeljima koji nisu zaposleni da, kada ostvare starosni uslov, steknu pravo na minimalnu penziju – kaže Stamenkovski i dodaje:

- Mislim da je to jedna vrsta sigurnosti u perspektivi koja je za njih važna. Oni na mesečnom nivou imaju određene naknade u visini minimalca, kako bi mogli da se isključivo posvete nezi deteta. Njihova deca koriste ili osnovnu ili uvećanu tuđu negu i pomoć, u zavisnosti od stepena invaliditeta. I to je ono što oni dobijaju. U odnosu na period iz 2012. godine, osnovna tuđa nega je dvostruko veća, baš kao i uvećana tuđa nega i pomoć. Država je povećavala te dodatke i usklađivala ih sa indeksom troškova života.

Foto: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

"Napravili smo veliki iskorak"

Država je takođe pokrenula inicijativu za lečenje retkih bolesti:

- Budžet u godini koja se kalendarski završava bio je 11 milijardi za podršku obolelima od retkih bolesti, pri Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje. Mi smo kao zemlja napravili veliki iskorak jer smo počeli da se bavimo ovom populacijom koja je bila potpuno nevidljiva u društvu – rekla je Stamenkovski i dodala:

- Mi smo pre samo nekoliko godina čuli za decu leptire, za spinalnu mišićnu distrofiju. Za većinu retkih bolesti medicina još nije pronašla adekvatnu terapiju. Trudili smo se da pratimo tokove i trendove, i iz državne kase se finansira lečenje dece kojoj je komisija odobrila terapiju. Često se govori u javnosti da se građani leče na osnovu humanitarnih akcija, na osnovu SMS poruka – leče se i na taj način, pa je potrebna još neka dodatna novčana sredstva. Ali država je tu da obezbedi sva potrebna sredstva.

Srbija dobija pravedniji model za roditelje negovatelje! Đurđević Stamenkovski o novom zakonu: Država će obezbediti sva potrebna sredstva za penziju i naknadu Izvor: Kurir televizija

