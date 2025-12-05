Slušaj vest

Roboti su se nekada mogli videti samo u naučno-fantastičnim filmovima, međutim, roboti sve više ulaze u naš svakodnevni život. Oni sada mogu biti saputnici vaše dece, mogu pomoći starjim osobama, ali i naučiti vas novim veštinama.

U jednoj prodavnici u Kini su sabrana najsavramenja dostignuća u veštačkoj inteliganciji i robotici. U prodavnici postoji i službani prostor za pametna urađaje, zona za interaktivno iskustvo sa robotima i prostor istorije tehnološkog razvoja.

Robot Foto: Kurir Televizija

Kupci mogu da isprobaju i kupe više od 20 robotskih proizvoda iz poznatih kompanija. Takođe, može se kupiti i robot za porodično družanje, obrazovanje, zabavu, zdravlje i sport.

Najveću pažnju je privukao robot sa glavom starog televizora, koji je zapravo genije. Zove se Rakus. Negova glava je napravljena od ai ekrana. On je četbot, veštačka inteligancija. Njegov karakter se postepeno oblikuje u skladu sa načinom interakcije. Njegova cena je samo 70 evra.

Takođe, postoji i pametna električna gitara, koja omogućava sviranje na gitari bez rica. Početnik, bez vežbanja, može da nauči da svira za nekoliko minuta.

Roboti trče, skaču, pričaju, razmišljaju, čak i čitaju raspoloženje ljudi. To nije naučno-fantastični film o budućnosti, već stvarnost napretka kineske robotske industrije.

Robot u kući može da razgovara sa vama, kuva, obavlja gućne poslove, pomaže deci oko domaćih zadataka, kao i da čuva starije osobe.

Nekad nezamislive ideje, danas su stvarnost. Roboti su sve više prisutni u našim životima.

