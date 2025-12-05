Slušaj vest

Nakon najave Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ) o jakoj, povremeno olujnoj košavi u Banatu i donjem Podunavlju, kao i o smanjenoj vidljivosti zbog magle u brdsko-planinskim predelima južne i jugozapadne Srbije, Agencija za bezbednost saobraćaja apeluje na vozače da strogo prilagode vožnju uslovima na putu.

Posebno opasna kombinacija je jak vetar i smanjena vidljivost, što može znatno otežati upravljanje vozilom i povećati rizik od nesreća.

Eksperti upozoravaju da su naleti vetra najopasniji na otvorenom putu i pri izlasku iz zaklona poput tunela, šuma ili zgrada. Vozači moraju volan držati obema rukama i biti spremni na iznenadne pomake vozila u stranu. Neophodno je smanjenje brzine, čime se povećava mogućnost kontrole, posebno kod visokih vozila kao što su kombiji i terenci, koji su izloženiji udarima vetra. Oprez je ključan i pri preticanju: naleti vetra su najizraženiji pri prolasku pored teških vozila poput kamiona, pa je neophodno dodatno povećati odstojanje i pažljivo planirati preticanje.

U brdsko-planinskim predelima, gde je vidljivost već smanjena ispod 200 metara, najvažnija je upotreba svetlosne signalizacije. Obavezno je uključiti kratka svetla i svetla za maglu (prednja i zadnja). Strogo se zabranjuje upotreba dugih svetala, jer ona samo stvaraju "beli zid" i dodatno ometaju vidljivost. Vozač mora drastično da smanji brzinu, toliko da može bezbedno da zaustavi vozilo unutar svog vidnog polja. Odstojanje od vozila ispred treba da bude znatno veće nego u normalnim uslovima. U uslovima ekstremno slabe vidljivosti, preporuka je pratiti bele linije i putokaze pored puta.

Nadležne službe pozivaju građane da odlože putovanja ako nisu neophodna, posebno u najkritičnijim područjima, i da se pre polaska obavezno informišu o stanju na putevima.