U Kragujevcu je u 86. godini preminuo poznati arhitekta, urbanista i autor brojnih knjiga, Veroljub Trifunović.

Rođen u Kragujevcu 1940. godine, Veroljub Trifunović diplomirao je na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu 1964. godine, gde je završio i postdiplomske studije (1969 -1973). Magistrirao je sa tezom „Rubne zone Kragujevca u kvantitativnoj fazi urbanizacije”, a na istom fakultetu je i doktorirao. Boravio je na specijalizacijama u Francuskoj i Finskoj. Bio je član međunarodne unije urbanista ISO-CARP.

Radni vek proveo je u urbanističkoj instituciji Kragujevca, a bio je i profesor na Višoj tehničkoj školi u Kragujevcu.

Trifunović je rukovodio izradom četiri ciklusa Generalnog plana Kragujevca i oko 150 prostornih i urbanističkih planova. Naučno zvanje istraživača dobio je 1993. godine, a objavio je preko 120 stručnih radova.

Foto: Privatna arhiva

Autor je više od 60 izvedenih arhitektonskih objekata.

Nagradu Udruženja urbanista Srbije „Arhitekt Mihailo Radovanović” dobio je 1999. godine za višegodišnje stručno angažovanje i postignute rezultate na strukovnom i metodološkom unapređenju prostornog i urbanističkog planiranja.

Velika nagrada Udruženja urbanista Srbije za životno delo kojim je ostvaren zapažen doprinos stručnom, naučnom i praktiičnom unapređenju prostornog i urbanističkog planiranja dodeljena mu je 2002. godine.

Veroljub Verko Trifunović bio je autor više knjiga o arhitekturi Kragujevca, kao i drugih publikacija.