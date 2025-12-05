Slušaj vest

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski održala je sastanak sa šefom regionalne delegacije Međunarodnog komiteta Crvenog krsta u Srbiji, Jelenom Stijačić.

Na sastanku je razgovarano o nizu zajedničkih aktivnosti i projekata koje Ministarstvo u kontinuitetu sprovodi u saradnji sa nacionalnom organizacijom Crvenog krsta Srbije.

Istaknuta je izuzetno bogata i uspešna dosadašnja saradnja, posebno u oblasti humanitarnih aktivnosti, pomoći socijalno ugroženim porodicama, posebno deci bez roditeljskog staranja.

Ministarstvo je, kroz svoj budžet, opredelilo više od pola milijarde dinara za podršku projektima koje realizuje zajedno sa Crvenim krstom, čime je još jednom potvrđena snažna posvećenost unapređenju socijalne zaštite i brige o najosetljivijim kategorijama stanovništva.

Posebno su naglašene aktivnosti koje se odnose na podršku radu narodnih kuhinja, podelu paketa pomoći ugroženim porodicama, kao i organizovanje letovanja za decu iz ranjivih grupa, uključujući decu sa Kosova i Metohije.

Ministarka je izrazila zadovoljstvo što će se u narednom periodu dodatno unaprediti saradnja, naročito u pogledu obezbeđivanja boravka korisnika gerontoloških centara u banjskim kompleksima, što će doprineti poboljšanju kvaliteta života starijih lica.

Sagovornice su se posebno osvrnule na pitanje nestalih lica, ističući da Ministarstvo za rad, kao i Vlada Republike Srbije, ovom pitanju pridaju poseban značaj. Naglašena je potreba da se položaj članova porodica nestalih lica adekvatno i trajno institucionalno uredi.

Ministarstvo će, u saradnji sa drugim relevantnim resorima i državnim institucijama, intenzivirati aktivnosti kako bi se kroz odgovarajuće pravne procedure što pre donela sistemska zakonska rešenja koja će urediti ovu oblast. Ministarka je istakla punu posvećenost države rešavanju ovog humanitarnog i društveno izuzetno važnog pitanja.

Takođe, ministarka Đurđević Stamenkovski najavila je da će naredne godine biti ustanovljen poseban nacionalni dan posvećen sećanju na nestala lica, čime će Republika Srbija još jednom potvrditi svoju odlučnost da se sa dubokim poštovanjem i dostojanstvom odnosi prema svim porodicama koje decenijama tragaju za istinom i pravdom.

