JP "Putevi Srbije" je saopštilo da su svi putni pravci u Srbiji prohodni i da nema snega.

Prilazi zimskim turističkim centrima su prohodni.

U napomeni za Zaječar, ukazuje se na sitne odrone duž nestabilnih kamenih kosina u klisurama, usecima i zasecima, kojih najviše ima na putu I B-34 (Đerdapska klisura) i na putu II A-221 Knjaževac - Kalna (izrazito u u klisuri Korenatac).

Zbog najavljenih niskih temperatura u jutarnjim i večernjim satima postoji mogućnost pojave mestimične poledice, a pogotovo na deonicama koje se prostiru duž rečnih tokova, kotlina, klisura kao i na putnim objektima.

Postoji i mogućnost pojave magle na putevima, a pogotovo na deonicama koje se prostiru duž rečnih tokova, kotlina, klisura kao i na putnim objektima preko reka.