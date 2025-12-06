Da li je greh dati starije u dom za stara lica

Da li roditelje treba smestiti u starački dom ili im pružiti negu kod kuće je debata koja traje godinama i gotovo nikada ne pruža jednostavan odgovor. Dok neki tvrde da je briga o roditeljima neizostavna dužnost i znak poštovanja, drugi ističu da današnji život potomaka i zdravstvene potrebe roditelja često čine profesionalne ustanove sigurnijim i praktičnijim.

Slično pitanje nedavno je postavio jedan Balkanac na Fejsbuk stranici "Balkanci u Nemačkoj", raspitujući se da li je pogrešno smestiti roditelje u starački dom.

"Zar vas nije sramota?"

"Da li je greh smestiti roditelje u starački dom?", napisao je on kratko i jasno.

Njegova objava odmah je pokrenula diskusiju i, očekivano, izazvala različite komentare korisnika iz čitavog regiona. Najpre su se javili oni kojima pitanje očigledno nije bilo po volji.

"Da su tebe dali u dom kad si bio mali, ne bi sad ove gluposti pisao", napisao je jedan korisnik Fejsbuka.

Dve korisnice su se odmah nadovezale pa dodale:

"Dom je glupost, ako su roditelji nekada mogli da odgaje i po desetero dece, zašto deca danas ne mogu jednog ili dvoje roditelja.

Zar vas nije sramota?", "Greh, naravno, zašto roditelji nisu svoju decu vodili u dom nego su ih hranili, čuvali ih k'o oči u glavi. Pričam za one roditelje koji to zaista i jesu bili".

"Zašto oni vas nisu smestili u dom za decu?"

"A je l' greh ako ih smestiš u dom, a sledećeg dana oni umru? Je l' to onda greh? Hoće li tada vaša savest biti mirnija? Roditelje smestiš u dom jer nemaš vremena za njih zbog svojih obaveza, a dok ste vi bili mali, oni vas nisu smestili u dom - borili su se da vas odgoje, vaspitavaju, školuju, zarađuju za vas da biste jeli, brinu se za vas i kad ste osnivali porodicu. Sve dok su živi misle o vama… pa da li biste vi njih smestili u dom? Eto, da li je to greh?", dodala je još jedna korisnica.

"I roditelji decu daju u vrtić"

Ipak, među komentarima bilo je i onih koji smatraju da dom za stare nije bez razloga napravljen i da je za starije ljude mnogo bolje da svoje dane provode u stalnom društvu drugih starijih ljudi.

"Pa i roditelji decu daju u dečji vrtić i tamo odrastaju jer moraju po ceo dan da rade, i to se na kraju okrene - deca daju stare roditelje u dom jer su na poslu, deca njihova, i ne mogu drugačije. Takva su vremena, takva je današnja situacija, nažalost. Ljudi su sami stvorili takvu situaciju i takav život", napisala je jedna žena.

"Ne bih imala ništa protiv"

Druga je dodala:

"Ja bih rekla - zavisi od roditelja da li žele. Vidim da postoje divni domovi, gde se bake i deke druže, zabavljaju, imaju aktivnosti i srećni su. Ja ne bih imala ništa protiv jednog dana. Sad će me dušebrižnici razapeti, ali briga me."

Žena koja je svog oca smestila u dom objasnila je kako ona gleda na tu odluku i zašto se ne kaje zbog svog izbora.

"Dati roditelja u dom nije odbacivanje"

"Nije greh. U današnje vreme svi moramo raditi, nema mogućnosti da se ostane kod kuće! Nekad se na selu moglo brinuti o roditeljima jer su živeli u istoj kući ili blizu, ali danas to nije moguće. To nije odbacivanje, niti znak da ne želimo da brinemo o roditeljima - baš suprotno! Bolje je da budu među ljudima svojih godina, gde se druže, nego sami po ceo dan dok ja radim. Inače, penzija koju dobiju nije dovoljna za dom, tako da se mora dopuniti. Dakle, ni slučajno nije reč o zapostavljanju – mi se brinemo o roditeljima!

Ja sam svog oca dala u dom. Pre nego što smo doneli tu odluku, živeo je kod mene dve godine, ali se nije dobro osećao u velikom gradu, a ja sam po 14-16 sati radila. I dan danas smatram da sam donela ispravnu odluku! Imao je društvo, skuvano jelo i bio je zahvalan što sam se brinula o njemu u starosti."

Pored nje, i drugi koji su svoje roditelje smestili u dom objasnili su da to nikada nisu učinili zato što ne vole svoje roditelje, niti su to uradili bez prethodnog razgovora s njima. Svaki roditelj je, kako su istakli, sam pristao na takvu odluku.