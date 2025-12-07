Slušaj vest

Nesvakidašnja priča stiže sa puta ka Aleksandrovcu , gde je meštanin Dušan Vasiljević pronašao nešto nesvakidašnje.

Reč je o do sada neviđenom plodu koji liči na krušku ali je mnogo teži. Da Dušan ne laže, svedoče i fotografije koje je napravio, a svi se pitaju o kakvom se to plodu radi.

Priču je na Fejsbuk stranici podelila Radio televizija Kuršumlija.

"Naš sugrađanin Dušan Vasiljević na putu ka Aleksadrovcu našao јe nešto zaista neobično, džinovski plod koјi na prvi pogled liči na krušku, ali svoјim izgledom i težinom izaziva veliku nedoumicu.

Plod težak gotovo 3 kilograma daleko premašuјe dimenziјe običnih krušaka, pa smo zato u dilemi da li јe reč o zaista izuzetnoј kruški, nekom hibridu, ili potpuno drugoј vrsti voća?

Zanimljivo јe da niko iz Dušanovog domaćinstva niјe imao hrabrosti da ga proba, što ovu priču čini јoš misteriozniјom.

Dušan nam јe poklonio ovu posebnu voćku, na čemu od srca zahvaljuјemo.