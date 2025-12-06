Kako je izgledalo letovanje u Jugoslaviji

Krajem proleća 1973. godine, dok su se širom Jugoslavije pakovali koferi za more, u Yugopapiru je objavljen tekst koji je generacijama devojaka davao smernice - kako uživati na letovanju, a da vas usput ne saplete pogrešan muškarac.

Iako je prošlo više od pola veka, neke stvari se zaista nisu promenile: svi želimo lagano, bezbrižno letovanje, možda malu romansu, ali bez onih koji će celu priču pretvoriti u neprijatnost. A saveti iz tog starog teksta danas zvuče kao retro vodič kroz situacije koje i dalje prepoznajemo.

Na putu prvi susreti mogu biti slatki, ali i opasni

Čim krenete prema moru, autobus, voz ili avion postaju mali uvod u ono što vas čeka. Uvek postoji onaj jedan, nedovoljno šarmantan, ali jako uporan, koji će želeti da vam se približi pre nego što ste uopšte spustili kofer na tlo letovališta.

Poruka iz 1973:

"Ne otkrivajte odmah gde odseda­te, ne zakazujte unapred sastanke, ne podležite prvim komplimentima."

U prevodu na današnji jezik:

Svi i dalje žele lagano bezbrižno letovanje Foto: Youtube/Kinolibrary

Ne delim lokaciju na prvom stepenu poznavanja, ne zakucavam planove sa ljudima koji su samo glasni jer ste im se prvi našli na putu, i ne ulazim u "mini romansu u hodniku autobusa" iz straha da ću ostati sama.

Jer taj prvi, često najmanje privlačan, ume da bude i najveći gnjavator. A najgore je ako time propustite šansu da vas primeti neko bolji.

Čuvajte se i "previše zgodnih"

U originalnom tekstu: vodiči, vozači, animator "za sve devojke".

U modernoj verziji: animatori, promoteri na plaži, instruktori ronjenja, fotografi sa papagajima, DJ-evi iz obližnjeg beach bara.

Deluju savršeno, ali imaju jednu zajedničku osobinu - svaka nova grupa turista je za njih "nova sezona".

Zato: uživajte u pogledu, ali ako i pristanete na izlazak, kasnije ne kupujte svaku reč zdravo za gotovo.

Kada stignete: Pridošlice imaju prednost

Prvi dan na letovanju - svi su ljubazni, svi žele da pomognu, vama se čini da ste u centru pažnje.

Tekst iz 1973. savetuju jednu sjajnu stvar: iskoristite to.

Devojke ne bi trebalo da kažu gde su odsele na prvom upoznavanju Foto: Facebook/Nostalgija

Pitajte za smer, pitajte gde je plaža, prodavnica, pošta - čak i kada znate. To je najprirodniji način da uđete u komunikaciju, bez obaveza i pritiska.

Ali zato izbegavajte "dobričinu koji sve zna najbolje" i želi da vas vodi na mesta koja nisu ni na jednoj mapi.

Neki se saveti jednostavno ne menjaju.

Na plaži: Ne nasedajte na privid

Najpreplanuliji momci, reklo bi se, najpoželjniji. A tekst iz 1973. daje jednostavnu dijagnozu:

sportista koji je navikao na brze osvajanja,

lažno preplanuo tip (ako laže za boju kože, lažaće i za sve ostalo),

profesionalni zavodnik koji menja letovališta kao poslove.

Zato ponekad obratite pažnju na:

momka koji gradi zamak od peska za tuđu decu,

onog koji pola dana juri loptu i ne primećuje nikoga,

tihog, nenametljivog komšiju sa suncobrana do vašeg.

Često su baš oni najprijatnije iznenađenje uveče.

U mraku: Sve zvuči lepše nego što zapravo jeste

More šumi, svetla sa šetališta trepere, a muškarci govore stvari koje žene pamte godinama.Yugopapir je još tada napisao briljantan savet:

Sve što čujete u mraku podelite na četiri dela:

jedan odbacite na udvaranje, drugi na romantiku, treći na more, četvrti na pomrčinu - tek ostatak je istina.

Idealno pravilo i danas.

Letovanje je malo susreta, osmeha i druženja Foto: Facebook Printscreen

Poseban oprez: Ovi tipovi su s razlogom tabu

Onaj koji ne želi da kaže gde odseda - verovatno ima ženu i decu.

Onaj koji se razbacuje novcem - retko želi vas, uglavnom želi ono što novcem pokušava da kupi.

Onaj ekstremno stidljiv - često najtoplija i najiskrenija duša.

Onaj koji izbegava da ostavi adresu - izbrišite ga odmah.

I najvažnije: Letovanje nije životni plan

Ne pravite dugoročne planove posle tri dana mora, dva koktela i jednog savršenog zalaska sunca.

Letovanje je mesto susreta, smeha, igre, privlačnosti, ali ne i životnih odluka.

Ako se romansa desi - predivno.Ako ne - letovanje i dalje može biti fantastično.

I da, stoji i danas jedan od najpametnijih saveta iz tog starog teksta:

Ne dajte svoju kućnu adresu preranо.

Letovanje traje nedelju-dve. Život je mnogo duži.