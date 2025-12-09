Slušaj vest

Najvažniji običaji

Sveti Nikola je isključivo posna slava i domaćini koji je slave ne bi trebalo na ovaj dan nikako da mrse jer slava pada u vreme Božičnog posta.

Među najvažnijim običajima izdvajaju se:

Sečenje slavskog kolača – domaćin ga lomi sa sveštenikom ili najstarijim članom porodice, uz vino i molitvu.

Paljenje slavske sveće – simbol svetlosti i blagoslova doma.

Dočekivanje gostiju – slava je prvenstveno duhovni, a tek potom trpezački događaj, pa je gostoprimstvo jedan od ključnih elemenata.

Priprema žita (koljiva) – za pokoj duša predaka i očuvanje veze sa porodicom kroz generacije.

Pola Srbije slavi Svetog Nikolu, a druga polovina ide na slavu Foto: Shutterstock

Obilazak sveštenika i osveštanje vodice

Sveštenici su već počeli obilazak domaćinstava koje slave ovog sveca, u zavisnosti od veličine parohije. Običaj je da se tada osveštava vodica ("slavska vodica") koju domaćini čuvaju do slave, a neretko i duže.

Ovaj čin predstavlja duhovnu pripremu doma, jer sveštenik donosi molitvu, blagoslov i podseća vernika da je suština slave u zajedništvu sa svetiteljem zaštitnikom, a ne samo u jelu i veselju. Za mnoge porodice, to je i trenutak okupljanja, jer se sreću svi članovi domaćinstva kako bi primili blagoslov.

Zašto je ovo važno

Sveti Nikola je zaštitnik putnika, mornara, trgovaca i siromašnih, ali je u srpskoj tradiciji postao i simbol dobrote, pravednosti i porodične sloge. Proslavljanje slave nije samo čuvanje običaja, već i čuvanje identiteta i kontinuiteta porodice veze između predaka, sadašnjih i budućih generacija.

U vremenu kada se ritam života ubrzava, slava i obred osveštanja vodice vraćaju porodice osnovnim vrednostima: zajedništvu, saosećanju i duhovnosti. Sveti Nikola, kao jedna od najčešćih slava, upravo zato zauzima posebno mesto u srcima mnogih vernika.

Sveštenici dolaze uoči slave da svete vodu Foto: Shutterstock

Inače, poznato je da u ovo vreme počinje i polemika među domaćinima o tome da li je svešteniku potrebno dati novac kada dođe u kuću. Neki od njih, tvrde domaćini, imaju i svoju tarifu pa recimo niko u parohiji ne daje ispod hiljadu ili dve hiljade dinara, što mnogi smatraju da je previše i da bi sveštenik trebalo da uzme onoliko koliko domaćin ima da da.

Domaćin uvređen

Takva situacija desila se minule godine u jednom selu u jablaničkom okrugu gde sveštenik nije želeo da uzme 200 dinara koje mu je ponudio mladi domaćin rekavši da mu ostali daju po hiljadarku. Besni domaćin se zbog toga umalo nije posvađao sa sveštenikom i osetio se uvređenim zbog njegovih reči.

- Naš sveštenik ima ogromnu ulogu u našim životima. Poštujemo ga, uvek je dobrodošao u naš dom, ali ovo što se poslednji put desilo zaista me ostavilo bez teksta. Kao i svake godine očekivali smo njegov dolazak dva do tri dana pre slave. Osvećenu vodicu supruga koristi da umesi kolač. Ovo je selo i mi još uvek poštujemo te stare običaje koje su nam ostavili preci. Ove godine naš sveštenik je poranio par dana kada ga niko nije očekivao. U kući sam se zatekao samo ja. Ništa nisam imao pripremljeno, ali opet sam se obradovao - pričao je ranije domaćin (ime poznato redakciji) i dodao:

Sveta voda se koristi za slavski kolač Foto: Dejan Krsmanovic / Alamy / Profimedia

- Stavio sam onako na brzaka sve na sto. Sveštenik je uradio svoje. Nije prošlo ni dva minuta. Ponudio sam ga da sedne nešto da ga poslužim. Bio je tu neko vreme, porazgovarali smo o svemu i krenuo je kući. Znam da svake godine dajemo novac za svećenje vodice, ali kako ga nisam očekivao nisam imao ni para. U džepu sam našao samo 200 dinara. Pošto mi je bilo jako neprijatno što nemam više jer znam da minimum dajemo po 500 dinara, ponudio sam mu onih 200. Tu sam zanemeo, a onda se i brzo pokajao.

Nije hteo da uzme 200 dinara jer ostali daju 1.000

Prema njegovim rečima, sveštenik je delovao kao da se uvredio kada je video ovu novčanicu.

- Rekao sam mu da trenutno nemam više kod sebe i mislio sam da će ih uzeti. Međutim, odbio je da ih uzme i rekao da ih ne želi jer ostali daju više, bar 1.000. Zanemeo sam. Očekivao sam da će reći da dam onoliko koliko imam. Zapravo da ništa ne treba da dajem, a ne da čujem rečenicu da ostali daju bar crvenu. Kada je supruga došla s posla ispričao sam joj. Nije mogla da veruje da je i naš sveštenik postao kao ostali koji dolaze, čini se, samo radi para.