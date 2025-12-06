Slušaj vest

Ministarstvo prosvete donelo je rešenja o oduzimanju dozvola za rad Univerzitetu Megatrend i fakultetima u njegovom sastavu - Fakultetu za kulturu i medije, Fakultetu za poslovne studije, Fakultetu za umetnost i dizajn, Pravnom fakultetu i Geoekonomskom fakultetu.

Mića Jovanović, poznatiji kao Mića Megatrend bio je u centru pažnje javnosti zbog krađe zlatnih poluga iz njegove kuće u vrednosti, kako je rekao, oko 300.000 evra i skupocenog sata.

Na to je reagovao na sebi svojstven način, hladnokrvno i duhovito. Priča o krađi počela je da se grana i dobija elemente prave sapunice, kao uostalom i slobodno možemo da kažemo, sve u njegovom životu. Navodno su mu izvrišitelji zbog duga prema poslednjoj zakonitoj ženi zaplenili vilu na Senjaku.

Zajedno sa advokatom i njegovim dugogodišnjim prijateljem Tomom Filom, gostovao jednom prilikom u emisiji "Puls Srbije" i tada progovorio o svim pričama koje ga prate:

Mića Jovanović Foto: Kurir Televizija

- Manje - više sve je tačno, ali svaka priča dobija malu nadgradnju, izvršitelji oteli kuću na Senjaku, ali nisu rekli koju, nisu moju, nego pogrešnu. Stopostotni vlasnik Megatrenda je Mića Jovanović, a Karićima sam prodao samo zgradu, a u poslednjih pet godina sam prodao sve Megatrendove zgrade. Prodali smo samo nekretnine, a univerzitet je u mom vlasništvu. Univerzitet nikada neće biti problem - kaže Jovanović i dodaje:

- Što se tiče prodaje zgrade Karićima, jednostavno, ušli smo u finansijske poteškoće, bio je manji upis studenata, nismo mogli da plaćamo održavanje, pristizali su anuiteti od banaka i ja sam odlučio sve da prodam, a mi smo sve vratili bankama, naša zaduženja su nula. Lična zaduženja nikada u životu nisam imao. Po zakonu sam morao da se penzionišem.

Lažni doktorat

Potom se osvrnuo na špekulacije da ima lažan doktorat iz Londona:

- Ja sam ga doneo, bio sam kod vašeg kolege, imam to. Cela zabuna je napravljena zbog toga što su navodno neki mladi naučnici našeg porekla rekli da ga nemam, a ja sam dokazao da ga imam. Međutim, to je duža priča i ne bih se vraćao na to, to je sada već prošlost. U krajnjem slučaju, moj drug Toma će da kaže, ja taj doktorat nikada nisam stavio u pravni promet, meni u radnoj knjižici stoji doktorat koji sam odbranio 1990. godine na Mariborskom univerzitetu Fakulteta za organizacione nauke.

Mića Jovanović Foto: Kurir Televizija

Jovanović je otrkio gde sada živi, ali i celu aferu oko zaplene kuće zbog duga prema bivšoj ženi od 800.000 evra:

- Živim u drugoj kući, koja se nalazi u Bulevaru Oslobođenja 215 i to je zvanično sedište Megatrenda, tu kuću sam kupio pre 15 godina i nikada se nisam uselio, a nisam izgubio niti jednu kuću, to su priče. Napravio sam jednu glupost kod razvoda da bih ubrzao proces, malo me je ucenila, ako hoću razvod da izdvojim 800.000 evra. Ja sam verovao u njenu čestitost da do toga neće nikada da dođe, iako me je ovdeprisutni Fila savetovao na pravo da poništim brak. Onda je Milica ušla u ozbiljnu šemu sa nekim "Pink Panterom" a njegovo pinkpanterstvo se završavalo što je džepario po tramvajima. On se sada udao za Milicu, živi u stanu od 200 kvadrata na Dedinju koji sam ja njoj kupio neposredno pred razvod. Uzeo je i njeno prezime, imajući na umu da će tako svoj identitet da sakrije, a ne zna ako putuje, često ide za Beč, da se na pasošu ne gleda prezime, nego matični broj. Pošto je čovek u dugovima, pritiskao je Milicu da me izreketira.

Jovanović: Univerzitet je Milici poklonio stan

Jovanović se nadovezao sa detaljnijom pričom o bivšoj supruzi Milici:

- Dakle, ona je 2016. godine pozajmila 100.000 evra od univerziteta sa rokom vraćanja od 12 meseci, i nikada nije vratila kredit. To je sada preko 200.000 sa kamatom. Milici je univerzitet poklonio taj stan gde živi sa ovim panterom, jer je Milica bila kratko zaposlena i molila za 100.000 evra, ja sam rekao ajde i mi sada želimo da se to vrati sa kamatom. Ja sam čovek koji nikada nije tražio poklon da mu se vrati.

Krađa poluga

Jovanović se osvrnuo na aferu sa bivšoj devojkom Ani Veselinović, sa krađom polugama:

- Po neki put se čujemo posle toga, pa i sada, kao prijatleji, ali vrlo retko. Odlučio sam se da povučem tu prijavu, sve što sam rekao i u tužbi što stoji sve je tačno, dokazano u istrazi. Nisam želeo da devojka sa kojom sam proveo desetak godina ima probleme, da ode u zatvor, da ima uslovnu, nanogicu... I onda sam rešio da povučem to. Da li je tu u pitanju srce, razum koji nije meni jača strana, ne znam tačno, ali to sam oprostio. To je uspela zato što je moja draga imala ključ, a ja sam bio u Francuskoj, a ona je otišla da trenera gore u potkrovlju i tako su se stvari odvile, na neki loš način je saznala šifru, to su sada detalji, a na razne načine je došla do saznanja i uzela šta je uzela. Obezbeđenje sam opustio. Niko nije morao mene da krade, ja sam davao i šakom i kapom.

Mića Megatrend otkrio za Kurir: Bivša mi je pokrala zlatne poluge iz kuće, a i dalje se čujemo! Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs