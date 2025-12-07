Slušaj vest

U Srbiji će u nedelju biti oblačno i hladno, mestimično sa kišom, na visokim planinama kratkotajno i sa slabim snegom.

- Na jugu i jugoistoku uglavnom suvo. U brdsko-planinskim predelima južne i jugozapadne Srbije veći deo dana magla. Vetar slab, promenljiv, u košavskom području ujutro i pre podne i umeren jugoistočni. Najniža temperatura od tri do šest stepeni, a najviša od sedam do 10 stepeni - najavio je Republički hidrometeorološki zavod i dodao da se početkom naredne sedmice očekuje razvedravanje u planinskim predelima, gde se smanjena vidljivost zadržava sve do ponedeljka posle podne i uveče:

- Istovremeno, magla i niska oblačnost postaće češća pojava po kotlinama i nizijama (naročito u večernjim, noćnim i jutarnjim satima), ali uz sunčane periode tokom dana.

Nastavlja se maglovito vreme Foto: Jakov Milošević

Stiže otopljenje

Marko Čubrilo objavio je najnoviju vremensku prognozu za naredne dane u kojoj navodi da će vikend biti oblačan i kišovit, a zatim sledi jačanje anticiklona.

- Sledi duži period dominacije anticiklona uz suvo, stabilno i relativno toplo vreme. samo pojava temperaturne inverzije i magle može nizijama doneti "lažnu zimu" dok bi na planinma bilo sunčano i toplo. Dugoročan ECMWF promenu sinoptike koja bi nas mogla uvesti u zimski tip vremena počinje simulirati tek posle 28.12. Od nedelje će iz zapadnog Atlantika ka zapadnoj, severnoj i delu središnje Evrope stizati serija jakih ciklona forsirajući jako zonalno stujanje i jasno je da u takvom postavci vazdušnog pritiska nad Evropom nema prave zime - napisao je Čubrilo na svom Fejsbuk profilu i dodao:

Marko Čubrilo najavljuje otropljenje i temperaturnu inverziju Foto: Kurir Televizija, Zorana Jevtić

Čeka nas neobična pojava

- Naš deo kontineta zahvatiće anticiklon donoseći stabilizaciju vremena uz otopljenje. Kod statičnog, zimskog, vremena vrlo je česta pojava temperaturne inverzije kada se hladan, teži vazduh iz viših oblasti atmosfere spusti u niže i iz nižih istisne topliji u više slojeve.Ova pojava se naziva temperaturna inverzija i nizijama zna doneti seriju maglovtih, tmurnih i relativno hladnih dana, dok bi na planinama iznad inverznog sloja bilo sunčano i toplo. Ne radi se o nikavoj vestačkoj pojavi, izazavnoj zagađenjem već u čestom stanju statične atmosfere u toku zime. Problem je kada se u magli zarobe zagađujući gasovi industrije, ložišta, saobraćaja i tada se stvara gradska magla (smog) koje jeste šetna po ljude ali za taj proces smo krivi samo mi. Magla je sama po sebi normalna pojava.

Prema njegovim rečima veći deo sedmice obeležiće ovakvo stanje atmosfere te će u nizijama biti sve više maglovitog i tmurnog, a na planinama sunčanog i neobično toplog vremena.

Na planinama će narednih dana biti toplije nego u nižim predelima Foto: Shutterstock

Temperature skaču do 17 stepeni

- Deterministički modeli ovu pojava neće pokazati jer oni čitaju temperaturu na oko 1.500 metara nadmorkse visine, a tamo će biti znatno toplije od proseka. U maglovitm predelima tih dana temperatura od nule do četiri stepena Celzijusa, a u mestima bez magle maksimumi i oko 17 stepeni Celzijusa.