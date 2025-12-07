Marko Nikolić i sestre Milaković ispred nove kuće u koju se useljuju

Slušaj vest

Dragani (11), Neveni (14) i Milici Milaković (25), iz mesta Maradik, u sremskoj opštini Inđija, mama je umrla pre dve godine, a tata na proleće ove godine. Iako najstarija, Milica, je radila po ceo dan kako bi sestricama obezbedile najosnovnije, ove tri dobre devojčice živele su u teškim uslovima - u raspukloj kući sa krovom koji prokišnjava i kupatilom koje je neuslovno!

Danas su sestre Milaković dobile novu kuću, a humanitarac Marko Nikolić iz Vranja objavio je kako izgleda njihov novi dom.

- Danas smo uselili još jednu divnu porodicu u njihov novi dom porodicu Milaković. I dok stojimo na pragu te kuće, u toplini koju smo svi zajedno izgradili, želim prvo iz srca da se zahvalim svim dobrim ljudima koji su pomogli da se ovo dogodi. Hvala svakome ko je dao deo sebe. Hvala svakome ko je verovao. Hvala svakome ko je razumeo da je dobrota najjača kada se deli.

Nikolić je sestrama obezbedio novi život u toploj kući Foto: Instagram Prinscreen

- Ogromno hvala jednom divnom čoveku Nikoli i dobrim meštanima Maradika. Zajedničkim snagama, bez kalkulacija i bez interesa, podigli smo dom koji će zauvek promeniti život ovim prelepim sestricama. Zahvaljujemo se I opštini Indjija koji su nam pomogli sve vezano za papire - napisao je Nikolić i dodao da zima dolazi i da je oine više neće dočekati u hladnoj, mračnoj i neuslovnoj sobi.

Stiže topla zima za njih

1/4 Vidi galeriju Enterijer i eksterijer nove kuće sestara Milaković Foto: Instagram Prinscreen

- Neće više spavati u vlazi, ne na starim madracima, ne u strahu od hladnoće. Od danas će se buditi u toplom, sigurnom, čistom domu. U domu gde se može disati, gde deca mogu da se smeju, gde čovek može da veruje da sutra može biti lepše nego juče. Narode, napravili smo čudo. Još tri srca je spaseno, još tri života je vraćeno u dostojanstvo, još jedna porodica dobila je šansu da ponovo diše punim plućima.

Teško detinjstvo u kući koja se raspada

- Ovo je snaga zajedništva. Ovo je snaga dobrote. Neka vam ovaj dom donese toplinu, sigurnost i najlepša jutra. Mi idemo dalje jer svako dete zaslužuje dom, ljubav i šansu - poručio je humanitarac.

Podsetimo, Nikolić je ranije rekao za Kurir da su sestre živele u kući koja se raspada, počela je da puca, po sred kuće su bile pukotine, a na podu rupe.