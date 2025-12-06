Slušaj vest

- Na inicijativu Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Vlada Republike Srbije je Gradu Loznica, ustupila na korišćenje objekat od 750 m², koji se nalazi u okviru Doma za decu i omladinu „Vera Blagojević“ u Banji Koviljači - izjavila je ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski, prilikom uručenja donacije igračaka za decu u ovoj ustanovi, koju je obezbedila supruga predsednika Srbije, Tamara Vučić.

Kako je ministar navela, ovaj prostor koristiće se za dnevni boravak, za lica sa invaliditetom i smetnjama u razvoju, kao i uslugu predaha.

- Moramo brinuti i o roditeljima i članovima porodica, koji neguju decu sa smetnjama u razvoju, kako bi odmorili i našli svoje vreme, da bi ostali zdravi, u svakom smislu. Radovi nas raduju i daćemo svoj doprinos da se ovaj objekat što pre opremi. Verujemo da će biti na korist mnogih porodica ovog grada - istakla je Đurđević Stamenkovski.

1/6 Vidi galeriju Milica Đurđević Stamenkovski uručila paketiće mališanima Foto: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

Domu za decu i omladinu "Vera Blagojević" u Banji Koviljači, Ministarstvo je u prethodnom periodu opredelilo 6 miliona dinara, za investiciona ulaganja, krečenje, radove na instalacijama i rekonstrukciju ograde.

- Nastavićemo i dalje, kao i do sada, da ulažemo u ustanove socijalne zaštite i da preko namenskih tranfera finansiramo usluge u zajednici, kao što su pomoć u kući, lični pratilac, dnevni boravci i slično - naglasila je Đurđević Stamenkovski.

Prema njenim rečima, Ministarstvo je u ovoj godini, do 1. novembra, isplatilo 35 milijardi dinara, za roditeljski dodatak, koji predstavlja populacionu meru, a kada su u pitanju socijalne mere, Ministarstvo je za sledeću godinu, opredelilo budžet od 137 milijardi.

- Ukupan budžet za 2026. godinu je 11 milijardi veći nego prethodne godine. Ekonomsko osnaživanje i socijalna sigurnost porodica su naši ciljevi u narednoj godini, a naše strateško opredeljenje, koje ćemo nastaviti i dalje da sprovodimo, jeste da budemo bliže ljudima, socijalno ugroženima, pripadnicima osetljivih grupa i ustanovama socijalne zaštite - naglasila je ministar.