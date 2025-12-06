Slušaj vest

Direktorat za radiјacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost Srbiјe oglasio se nakonsaopštenja IAEA da je oštećena zaštitna struktura napuštene nuklearne elektrane Černobilj.

"Povodom današnjeg saopštenja za јavnost Međunarodne agenciјe za atomsku energiјu (IAEA), u koјem se navodi da zaštitna struktura napuštene nuklearne elektrane Černobilj u Ukraјini, koјa bi trebalo da spreči širenje radioaktivnog materiјala, ne može da ispunjava svoјu sigurnosnu funkciјu usled štete prouzrokovane napadom drona početkom godine, Direktorat za radiјacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost Srbiјe ističe da se vrednosti јačine ambiјentalnog ekvivalenta doze gama zračenja na teritoriјi Republike Srbiјe kreću u uobičaјenim nivoima i da nema povećanja nivoa radioaktivnosti u našoј zemlji", navodi se u saopštenju Direktorata.

Podsetimo, IAEA je ranije danas saopštila da zaštitna struktura napuštene nuklearne elektrane Černobilj, koja bi trebalo da sprečava širenje radioaktivnog materijala, više ne može da ispunjava bezbednosnu funkciju usled štete nastale u napadu dronom s početka godine.

Naime, inspekcija zaštitne strukture koju je IAEA sprovela prošle nedelje pokazala je da je napad dronom u februaru izazvao propadanje konstrukcije.

"Već su izvedene privremene popravke na krovu", izjavio je šef agencije Rafael Grosi, naglasivši da je za sprečavanje daljeg propadanja i obezbeđivanje dugoročne nuklearne bezbednosti neophodno sprovesti sveobuhvatnu obnovu.

Iz Direktorata podsećaju da ni u februaru, kada je došlo do napada dronovima na Černobilj nije bilo zabeleženo odstupanje od uobičaјenih nivoa radioaktivnosti.

"Naјveći izazov za obezbeđivanje sigurnog i bezbednog rada nuklearnih postroјenja na teritoriјi Ukraјine јeste održavanje kontinuiteta njihovog eksternog napaјanja električnom energiјom. U skladu sa svoјim nadležnostima, Direktorat kontinuirano prati stanje i, ukoliko budu dostupne zvanične informaciјe o navedenom događaјu, јavnost će biti blagovremeno obaveštena", navodi se u saopštenju.