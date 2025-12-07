Slušaj vest

Ako postoji nešto što vozača može da prevari brže od prvog mraza, to su zimske gume koje „još uvek dobre deluju“ dok stoje u šupi.

Zimske gume su ključne za bezbednu zimsku vožnju jer imaju mekšu smešu koja ostaje elastična na niskim temperaturama.

Sa padom temperatura i početkom zimskog perioda, pitanje bezbednosti na putevima dolazi u fokus. Jedan od najznačajnijih faktora koji utiče na stabilnost vozila, dužinu kočenja i kontrolu u otežanim uslovima jeste izbor odgovarajućih pneumatika. Stručnjaci i auto-moto udruženja godinama ponavljaju da je korišćenje zimskih guma ne samo preporuka,već ključna mera zaštite svih učesnika u saobraćaju.

Zašto su zimske gume neophodne?

Zimske gume razlikuju se od letnjih po sastavu, strukturi i profilu gazećeg sloja. Gumena smeša ostaje elastična i pri temperaturama ispod sedam stepeni, što omogućava bolje prijanjanje na hladnom asfaltu. Duboke šare i lamelice efikasno odvode sneg, bljuzgavicu i vodu, smanjujući rizik od proklizavanja i akvaplaninga.

Guma "Made in Yugoslavia"

S obzirom na to da smo na pragu prave zimske sezone neki vozači još uvek su u potrazi za gumama, a neki pak proveravaju kakve imaju u garažama. Jedan korisnik Redita, za koji se pretpostavlja da je iz Hrvatske, uspeo je u svojoj šupi da pronađe pneumatike sa čuvenim natpisom "Made in Yugoslavia", pa je fotografiju iste objavio na mrežama našalivši se objavom sa pitanjem da li može da ih koristi.

- Imam ove gume u šupi pa me zanim je li budu okej još jednu sezonu? - navodi se u objavi koja je izazvala lavinu reakcija:

- Ne samo da mogu još jednu sezonu, mogu još jednu državu - pisalo je u prvom komentaru, a primetno je da su mnogi bili oduševljeni objavom.

Vizuelni pregled

Iako se vozačima često čini da „guma izgleda dobro“, stručnjaci upozoravaju da se stanje pneumatika ocenjuje kroz nekoliko parametara:

Dubina šare – zakonski minimum je 4 mm, ali se optimalnim smatra sve iznad toga.

Starost gume – i bez vidljivog oštećenja, pneumatika starijih od šest godina gubi elastičnost i performanse.

Pukotine, deformacije i oštećenja – svaka promena strukture ugrožava bezbednost.

Nepravilno habanje – može ukazivati na loše održavanje vozila, nepravilan pritisak ili probleme s trapesima i geometrijom. Ekonomija i bezbednost

Ulaganje u kvalitetne zimske gume najčešće je znatno manji trošak u poređenju sa štetom koja može nastati u saobraćajnoj nezgodi. Pored toga, korišćenje adekvatnih pneumatika smanjuje opterećenje na kočnice i sistem stabilnosti, čime se produžava njihov radni vek.