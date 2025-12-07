Hrvat pokazao kakvu zimsku gumu čuva u šupi pa objavom zapalio mreže: Ovaj natpis nismo videli 30 godina, svi se setili Jugoslavije
Ako postoji nešto što vozača može da prevari brže od prvog mraza, to su zimske gume koje „još uvek dobre deluju“ dok stoje u šupi.
Zimske gume su ključne za bezbednu zimsku vožnju jer imaju mekšu smešu koja ostaje elastična na niskim temperaturama.
Sa padom temperatura i početkom zimskog perioda, pitanje bezbednosti na putevima dolazi u fokus. Jedan od najznačajnijih faktora koji utiče na stabilnost vozila, dužinu kočenja i kontrolu u otežanim uslovima jeste izbor odgovarajućih pneumatika. Stručnjaci i auto-moto udruženja godinama ponavljaju da je korišćenje zimskih guma ne samo preporuka,već ključna mera zaštite svih učesnika u saobraćaju.
Zašto su zimske gume neophodne?
Zimske gume razlikuju se od letnjih po sastavu, strukturi i profilu gazećeg sloja. Gumena smeša ostaje elastična i pri temperaturama ispod sedam stepeni, što omogućava bolje prijanjanje na hladnom asfaltu. Duboke šare i lamelice efikasno odvode sneg, bljuzgavicu i vodu, smanjujući rizik od proklizavanja i akvaplaninga.
Guma "Made in Yugoslavia"
S obzirom na to da smo na pragu prave zimske sezone neki vozači još uvek su u potrazi za gumama, a neki pak proveravaju kakve imaju u garažama. Jedan korisnik Redita, za koji se pretpostavlja da je iz Hrvatske, uspeo je u svojoj šupi da pronađe pneumatike sa čuvenim natpisom "Made in Yugoslavia", pa je fotografiju iste objavio na mrežama našalivši se objavom sa pitanjem da li može da ih koristi.
- Imam ove gume u šupi pa me zanim je li budu okej još jednu sezonu? - navodi se u objavi koja je izazvala lavinu reakcija:
- Ne samo da mogu još jednu sezonu, mogu još jednu državu - pisalo je u prvom komentaru, a primetno je da su mnogi bili oduševljeni objavom.
Vizuelni pregled
Iako se vozačima često čini da „guma izgleda dobro“, stručnjaci upozoravaju da se stanje pneumatika ocenjuje kroz nekoliko parametara:
- Dubina šare – zakonski minimum je 4 mm, ali se optimalnim smatra sve iznad toga.
- Starost gume – i bez vidljivog oštećenja, pneumatika starijih od šest godina gubi elastičnost i performanse.
- Pukotine, deformacije i oštećenja – svaka promena strukture ugrožava bezbednost.
- Nepravilno habanje – može ukazivati na loše održavanje vozila, nepravilan pritisak ili probleme s trapesima i geometrijom.
Ekonomija i bezbednost
Ulaganje u kvalitetne zimske gume najčešće je znatno manji trošak u poređenju sa štetom koja može nastati u saobraćajnoj nezgodi. Pored toga, korišćenje adekvatnih pneumatika smanjuje opterećenje na kočnice i sistem stabilnosti, čime se produžava njihov radni vek.