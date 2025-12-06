Slušaj vest

Teodora je tog jutra dobila temperaturu i požalila se na bol u grlu, ali nije delovalo ništa strašno. Odvela sam je kod lekara, dobila je antibiotik. Ceo dan se ponašala sasvim uobičajeno. Igrala se, mazila... Sve dok u toku noći nisam pokušala da je probudim i da joj dam lek. "Probudi se, ljubavi, vreme je za lek", govorila sam. Ali nije reagovala. Ležala je mlitava. Zaleđenog pogleda, kao da tone u nesvest.

Ovako za Kurir priča Jelena Pešić (35) iz Mladenovca, čija je četvorogodišnja, inače zdrava devojčica umrla 6. februara, dva dana nakon što su se pojavili prvi simptomi, u svemu nalik običnoj infekciji grla.

Teodora Pešić Foto: Privatna arhiva

Deset meseci kasnije Jelena i dalje ne zna zašto. Ne razume kako je, pred njenim očima, nestao život deteta koje je još juče trčalo, igralo se i govorilo joj da je voli najviše na svetu.

Tog jutra, 4. februara, Teodora se probudila s temperaturom.

- Žalila se na grlo, brat joj je takođe bio bolestan nekoliko dana pre toga, pa sam pretpostavila da je u pitanju ista infekcija. Odvela sam je u DZ Mladenovac. Uradili su laboratoriju, doktorka je potvrdila da je reč o infekciji grla i prepisala antibiotik i sirup za spuštanje temperature - priča Jelena.

Prvu terapiju devojčica je dobila oko 15.30. Uveče joj je temperatura skočila na 40, Jelena joj je dala sirup, a Teodora se ubrzo razigrala, kao da joj je bolje. Oko jedan sat u noć poslednji put su se grlile.

Teodora i Jelena Pešić Foto: Privatna arhiva

- Govorila mi je: "Mama, ti si moja princeza i ja sam tvoja", pa je zaspala. Legla je kod moje mame, sklupčala se s ručicama spojenim kao da se moli - kroz suze kaže Jelena.

Oko 3.30, kada je bilo vreme za sledeću dozu leka, pokušala je da je probudi. Bez uspeha. Panika.

- Odmah sam je odvezla u hitnu u Mladenovcu. Stavila sam je na sto. I ne znam šta su joj davali, sve mi je maglovito.

Devojčica je u hitnoj bila oko 40 minuta. Kako joj se stanje pogoršavalo, odlučeno je da je prebace u UDK "Tiršova".

- U kolima Hitne počela je da krvari iz usta. Plakala sam, "Molim vas, pomozite mom detetu", govorila sam. Verujem da je bila svesna. Pomerala je ručicu, iz očiju su joj tekle suze. "Sine, molim te, kaži mi, šta te boli", pitala ju je, a Teodora je jedva izgovorila: "Grlo". To je bila njena poslednja reč.

Teodorina krštenica Foto: Privatna arhiva

Teodora krštena u bolnici Za razliku od brata i sestre, Teodora nije bila krštena. U bolnici, dok se borila za život, Jelena je donela tu odluku.

- Molila sam Boga da mi je sačuva. U 16.18 sati sveštenik ju je krstio. U 18 sati - otišla je - kaže Jelena, koja je u oktobru izgubila i majku.

- Majka mi je umrla od tuge za Teodorom. Nije mogla da prihvati da je nema.

Po dolasku u Tiršovu lekari su potrčali prema njima.

- Krvarila je. Kad su joj skinuli cevčice, videla sam krv i iz nosa. Prebačena je na intenzivnu. Rekli su da je izgubila mnogo krvi, da ima edem mozga, bila je otečena.

Mala Teodora je satima vodila bitku, ali 6. februara u 18 sati - izgubila ju je.

Obdukcija je urađena, a Jelena je dobila odgovor da je smrt nastupila usled hemoragijske dijateze - teškog poremećaja zgrušavanja krvi. Ali uzrok tog krvarenja, navodi se u odgovoru tužilaštva koji je dobila, nije mogao da se utvrdi.

Više javno tužilaštvo o smrti Teodore Pešić Foto: Privatna arhiva

Više javno tužilaštvo: Čeka se izveštaj policije U Višem javnom tužilaštvu u Beogradu kažu za Kurir da su formirali predmet i da je naloženo da se obavi obdukcija s toksikologijom.

- Po prijemu obdukcionog nalaza postupajući javni tužilac uputio je Upravi kriminalističke policije zahtev za prikupljanje potrebnih obaveštenja s nalogom da se uzmu izjave od roditelja, da mu se dostavi kompletna medicinska dokumentacija deteta, kao i da se uzmu izjave od ordinirajućih lekara. Čeka se izveštaj policije po ovom zahtevu, nakon čega će biti odlučeno o daljem postupanju u ovom predmetu - navode u tužilaštvu.

Kurir je povodom slučaja male Teodore Pešić uputio pitanja i DZ u Mladenovcu, Hitnoj medicinskoj pomoći u Mladenovcu, ali do zaključenja broja nismo dobili odgovore.

- Proganja me pitanje šta je to bilo. Da li je moglo drugačije? Uradila sam sve što su mi rekli. I opet - moje dete, koje je juče bilo zdravo - umrlo je. Samo želim istinu, dužna sam to svom detetu! - slomljeno kaže Jelena.