Srpska pravoslavna crkva suta proslavlja dan Svete velikomučenice Ekaterine - stradale hrišćanke velike pameti i obrazovanja, ali i neobične lepote. Za ovaj dan vezuje se molitiva, koja prema verovanju, donosi pravu ljubav.

Sveta velikomučenica Ekaterina je bila ćerka cara Konstantina, nakon njegove smrti živela je u Aleksandriji sa majkom koja je bila potajna hrišćanka pa je preko duhovnog oca uvela upoznala ćerku sa hrišaćnstvom.

Prema predanju, u jednoj svojoj viziji Isus Hrist joj je darovao prsten, što je ona protumačila kao znak da svoj život treba da posveti Bogu. Bila je vrlo obrazovana, i veoma je dobro poznavala grčku filozofiju, medicinu, retoriku i logiku.

Prema predanju, car Maksencije je jednom prilikom pozvao 50 mudraca i organizovao raspravu u kojoj bi se raspravljalo o veri. U toj raspravi Ekaterina je odnela pobedu, a car Maksencije je kao kaznu naredio da se svih 50 mudraca spale. Pred smrt, na Ekaterinin nagovor, ovi mudraci su primili hrišćanstvo i ispovedili se.

Foto: Shutterstock

Ekaterina je bila uhvaćena, mučena i pogubljena u svojoj 18. godini, 24. novembra 305. godine. Po predanju, prilikom pogubljenju, iz njenog tela poteklo je tada mleko mesto krvi.

Njene mošti čuvaju se na Sinaju. Manastiru Svete Katerine sveti kraljevi Dragutin i Milutin darivali su brojne poklone koji se čuvaju u manastirskom muzeju i biblioteci. Krajem XIV veka iguman Sinajskog manastira bio je Srbin, Joanikije.

Prema pravoslavnoj tradiciji postoji verovanje da se ovoj svetiteljki moli onaj ko želi da upozna ljubav svog života. Potrebno je moliti se svake večeri tokom 40 dana i želja će biti uslišena.

Molitiva koja se vezuje za ovaj praznik, a koju treba izgovarati 40 dana, svake večeri, glasi: