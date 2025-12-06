Društvo
Emotivan susret ministarke Stamenkovski i Veljka u ustanovi za decu bez roditeljskog staranja u Banji Koviljači: Politika nije samo funkcija! Zbog njih smo tu
Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski, posetila je danas ustanovu za decu bez roditeljskog staranja “Vera Blagojević” u Banji Koviljači.
Ministarka se po dolasku pozdravila sa mališanima, a jedan Veljko je jedva dočekao da je vidi i zagrli.
"Politika nikada nije bila samo funkcija - ona je obaveza i poziv da se bude uz ljude u trenucima kada im je to najpotrebnije.
Veljkov iskreni zagrljaj podsetio me je na suštinu tog poziva i na cilj kom težimo: da svako dete odraste okruženo pažnjom, podrškom i verom u bolje sutra. Zbog njih smo tu", istakla je ministarka.
