Tokom večeri i noći očekuje se oblačno vreme. Na jugu i jugoistoku biće uglavnom suvo, dok će u ostalim krajevima mestimično padati slaba kiša, a na višim planinama i slab sneg. Duvaće slab do umeren vetar, ali će u Homolju, kao i u dolini Dunava i Save, povremeno biti jak, istočnog i jugoistočnog pravca, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Sutra se zadržava oblačno i hladno vreme, mestimično sa kišom, dok će na visokim planinama povremeno padati slab sneg. Na jugu i jugoistoku zemlje očekuje se pretežno suvo vreme. U brdsko-planinskim predelima južne i jugozapadne Srbije magla će se zadržati veći deo dana.

Vetar će biti slab i promenljiv, a u košavskom području ujutro i pre podne umeren jugoistočni. Najniža temperatura biće od 3 do 6 °S, dok će najviša iznositi između 7 i 10 °S.

Foto: VREMERADAR.RS/SCREENSHOT

Početkom naredne sedmice očekuje se razvedravanje u planinskim predelima, gde će smanjena vidljivost ostati prisutna sve do ponedeljka posle podne i uveče. Istovremeno, magla i niska oblačnost biće češća u kotlinama i nizinama, naročito u večernjim, noćnim i jutarnjim satima, mada će tokom dana biti i sunčanih intervala.

Informacije o saobraćaju i stanju na putevima

Zbog povremene kiše kolovoz je mokar, a vozače u većem delu Srbije mogu pratiti nepredviđeni zastoji, sporija vožnja i duže trajanje putovanja, što je uobičajeno za promenljive vremenske prilike, saopštava Auto-moto savez Srbije.

U uslovima smanjene vidljivosti i produženog zaustavnog puta obavezna je dodatna opreznost. Preporučuje se veće odstojanje, posebno na putevima jugozapadne i centralne Srbije, gde magla lokalno može znatno umanjiti vidljivost.