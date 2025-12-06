Slušaj vest

Tokom večeri i noći očekuje se oblačno vreme. Na jugu i jugoistoku biće uglavnom suvo, dok će u ostalim krajevima mestimično padati slaba kiša, a na višim planinama i slab sneg. Duvaće slab do umeren vetar, ali će u Homolju, kao i u dolini Dunava i Save, povremeno biti jak, istočnog i jugoistočnog pravca, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Sutra se zadržava oblačno i hladno vreme, mestimično sa kišom, dok će na visokim planinama povremeno padati slab sneg. Na jugu i jugoistoku zemlje očekuje se pretežno suvo vreme. U brdsko-planinskim predelima južne i jugozapadne Srbije magla će se zadržati veći deo dana.

Vetar će biti slab i promenljiv, a u košavskom području ujutro i pre podne umeren jugoistočni. Najniža temperatura biće od 3 do 6 °S, dok će najviša iznositi između 7 i 10 °S.

Screenshot 2025-12-06 183043.jpg
Foto: VREMERADAR.RS/SCREENSHOT

Početkom naredne sedmice očekuje se razvedravanje u planinskim predelima, gde će smanjena vidljivost ostati prisutna sve do ponedeljka posle podne i uveče. Istovremeno, magla i niska oblačnost biće češća u kotlinama i nizinama, naročito u večernjim, noćnim i jutarnjim satima, mada će tokom dana biti i sunčanih intervala.

Informacije o saobraćaju i stanju na putevima

Zbog povremene kiše kolovoz je mokar, a vozače u većem delu Srbije mogu pratiti nepredviđeni zastoji, sporija vožnja i duže trajanje putovanja, što je uobičajeno za promenljive vremenske prilike, saopštava Auto-moto savez Srbije.

U uslovima smanjene vidljivosti i produženog zaustavnog puta obavezna je dodatna opreznost. Preporučuje se veće odstojanje, posebno na putevima jugozapadne i centralne Srbije, gde magla lokalno može znatno umanjiti vidljivost.

Na deonicama koje prolaze kroz useke potrebno je obratiti pažnju na mogućnost odrona, a oštećenja na kolovozu zbog kiše mogu biti teže uočljiva jer ih ispunjava voda.

Ne propustiteDruštvo"Čarape" ili lanci za sneg? Zima je stigla, a oprema za sneg je obavezna: Automehaničar objašnjava ŠTA JE BOLJE i kako NAJLAKŠE odabrati i montirati (FOTO)
Screenshot 2025-12-01 165155.png
DruštvoStiže nam otopljenje sa 2 opasne pojave, a ovog datuma i "zver sa istoka": Šokantna prognoza Ivana Ristića za decembar i Novu godinu
Ivan Ristić
DruštvoSvi putevi očiščeni, so posuta na kružnim tokovima mostovima i stepništima u gradu: Pune ruke posla za nadležne službe u Čačku
Čišćenje snega
Društvo(MAPA) VREMENSKA PROGNOZA ZA CEO DECEMBAR Kišu zamenjuje sneg, sledi nalet ledenih dana! Meteorolog upozorava na mogući prodor polarnog vrtloga
us01 AP Graham Hughes.jpg