Vozače očekuju uobičajene promenljive vremenske prilike, saopštio je jutros Auto-moto savez Srbije (AMSS).
stanje na putevima
AMSS: Vozači, oprez zbog magle! U ovom periodu nesreće su česte zbog nedostatka dnevne svetlosti i neprilagođene brzine
Slušaj vest
Upozorio je da su u ovom periodu češće saobraćajne nezgode zbog nedostatka dnevne svetlosti, neprilagođene brzine, posebno u popodnevnim satima zbog pojačanog saobraćaja.
Postoji mogućnost pojave magle na putevima, a pogotovo na deonicama duž rečnih tokova, kotlina, klisura kao i na mostovima.
Na naplatnim stanicama i graničnim prelazima nema zadržavanja vozila.
Kamioni na prelazu Batrovci čekaju tri sata.
Kurir.rs
Reaguj
Komentariši