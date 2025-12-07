Slušaj vest

Upozorio je da su u ovom periodu češće saobraćajne nezgode zbog nedostatka dnevne svetlosti, neprilagođene brzine, posebno u popodnevnim satima zbog pojačanog saobraćaja.

Postoji mogućnost pojave magle na putevima, a pogotovo na deonicama duž rečnih tokova, kotlina, klisura kao i na mostovima.

Na naplatnim stanicama i graničnim prelazima nema zadržavanja vozila.

Kamioni na prelazu Batrovci čekaju tri sata.

Kurir.rs

