Slušaj vest

Elektrodistribucija Srbije najavila je planirana isključenja struje za nedelju, 7. decembar. Do nestanka električne energije doći će u Novom Sadu i opštini Žabalj.

Ovi prekidi su deo redovnog održavanja sistema i unapređenja napajanja, kako bi se smanjile havarije i obezbedila stabilnija isporuka električne energije tokom zimskog perioda.

U nastavku donosimo tačne lokacije, ulice i vreme isključenja struje

Isključenje struje u Novom Sadu

U Novom Sadu, bez električne energije biće potrošači u ulici:

Đurasović

Vreme isključenja: 09:00 – 15:00

Bez struje i Žabalj Foto: Shutterstock

Planirani radovi trajaće šest sati, pa se preporučuje da potrošači unapred pripreme osnovne aparate, napune telefone i isključe uređaje iz struje.

Isključenje struje u Žablju – detaljna lista ulica u Čurugu

U opštini Žabalj, struja će biti isključena od 08:00 do 11:00, a prekid obuhvata veći deo naselja Čurug.

Bez napajanja ostaju sledeće ulice: Devojačka

Jovana Popovića

Vuka Karadžića

S. Miletića (od N. Pašića do N. Tesle)

M. Crnjanskog (od N. Tesle do P. Konjevića)

J. Tucakova (od N. Tesle do S. Save)

S. Nemanjića (od N. Tesle do P. Konjevića)

Kneza Miloša (od N. Tesle do S. Save)

N. Tesle (od M. Crnjanskog do Gospodinačke)

S. Save (od A. Čarnojevića do Ž. Stanice)

P. Konjevića (od M. Crnjanskog do Devojačke)

N. Pašića (od S. Miletića do Devojačke)

Ovo su rutinski radovi na mreži koji bi trebalo da doprinesu stabilnijem i kvalitetnijem napajanju u zimskom periodu, kada je potrošnja tradicionalno veća.