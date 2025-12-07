Bez struje Novi Sad i okolina: Isključenja će trajati satima, ovo je spisak ulica
Elektrodistribucija Srbije najavila je planirana isključenja struje za nedelju, 7. decembar. Do nestanka električne energije doći će u Novom Sadu i opštini Žabalj.
Ovi prekidi su deo redovnog održavanja sistema i unapređenja napajanja, kako bi se smanjile havarije i obezbedila stabilnija isporuka električne energije tokom zimskog perioda.
U nastavku donosimo tačne lokacije, ulice i vreme isključenja struje
Isključenje struje u Novom Sadu
U Novom Sadu, bez električne energije biće potrošači u ulici:
- Đurasović
Vreme isključenja: 09:00 – 15:00
Planirani radovi trajaće šest sati, pa se preporučuje da potrošači unapred pripreme osnovne aparate, napune telefone i isključe uređaje iz struje.
Isključenje struje u Žablju – detaljna lista ulica u Čurugu
U opštini Žabalj, struja će biti isključena od 08:00 do 11:00, a prekid obuhvata veći deo naselja Čurug.
Bez napajanja ostaju sledeće ulice:
- Devojačka
- Jovana Popovića
- Vuka Karadžića
- S. Miletića (od N. Pašića do N. Tesle)
- M. Crnjanskog (od N. Tesle do P. Konjevića)
- J. Tucakova (od N. Tesle do S. Save)
- S. Nemanjića (od N. Tesle do P. Konjevića)
- Kneza Miloša (od N. Tesle do S. Save)
- N. Tesle (od M. Crnjanskog do Gospodinačke)
- S. Save (od A. Čarnojevića do Ž. Stanice)
- P. Konjevića (od M. Crnjanskog do Devojačke)
- N. Pašića (od S. Miletića do Devojačke)
Ovo su rutinski radovi na mreži koji bi trebalo da doprinesu stabilnijem i kvalitetnijem napajanju u zimskom periodu, kada je potrošnja tradicionalno veća.
Kurir.rs/ K1