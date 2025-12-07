Slušaj vest

Elektrodistribucija Srbije najavila je planirana isključenja struje za nedelju, 7. decembar. Do nestanka električne energije doći će u Novom Sadu i opštini Žabalj.

Ovi prekidi su deo redovnog održavanja sistema i unapređenja napajanja, kako bi se smanjile havarije i obezbedila stabilnija isporuka električne energije tokom zimskog perioda.

U nastavku donosimo tačne lokacije, ulice i vreme isključenja struje

Isključenje struje u Novom Sadu

U Novom Sadu, bez električne energije biće potrošači u ulici:

  • Đurasović

Vreme isključenja: 09:00 – 15:00

Planirani radovi trajaće šest sati, pa se preporučuje da potrošači unapred pripreme osnovne aparate, napune telefone i isključe uređaje iz struje.

Isključenje struje u Žablju – detaljna lista ulica u Čurugu

U opštini Žabalj, struja će biti isključena od 08:00 do 11:00, a prekid obuhvata veći deo naselja Čurug.

Bez napajanja ostaju sledeće ulice:

  • Devojačka
  • Jovana Popovića
  • Vuka Karadžića
  • S. Miletića (od N. Pašića do N. Tesle)
  • M. Crnjanskog (od N. Tesle do P. Konjevića)
  • J. Tucakova (od N. Tesle do S. Save)
  • S. Nemanjića (od N. Tesle do P. Konjevića)
  • Kneza Miloša (od N. Tesle do S. Save)
  • N. Tesle (od M. Crnjanskog do Gospodinačke)
  • S. Save (od A. Čarnojevića do Ž. Stanice)
  • P. Konjevića (od M. Crnjanskog do Devojačke)
  • N. Pašića (od S. Miletića do Devojačke)

Ovo su rutinski radovi na mreži koji bi trebalo da doprinesu stabilnijem i kvalitetnijem napajanju u zimskom periodu, kada je potrošnja tradicionalno veća.

