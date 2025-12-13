Slušaj vest

Jedan slučajan susret na autobuskoj stanici u Zagrebu pretvorio se u priču o dobroti koju Beograđanka Marija Pešić (28) neće zaboraviti do kraja života. Na povratku sa mora nije očekivala ništa više od običnog presedanja i kratkog čekanja, ali joj je potpuna neznanka svojim gestom ulepšala ceo dan i dokazala da i danas postoje ljudi koji bez ikakvog povoda žele samo da učine dobro.

Marija je prethodnih nekoliko dana provela u Šibeniku kod prijatelja, bežeći od gradske gužve i svakodnevice. Na povratku ka Beogradu imala je presedanje u Zagrebu, a upravo tokom vožnje od Šibenika do glavnog grada Hrvatske upoznala je osobu koja je ostavila snažan utisak na nju.

- Pored mene je sela starija gospođa, oko 60 ili 65 godina. Spontano smo započele razgovor i saznala sam da je iz Dalmacije, ali da živi u Beču. Puno putuje i upravo se vraćala iz Grčke. Ubrzo smo shvatile da imamo sličan pogled na život, obe obožavamo putovanja i slobodu - ispričala je Marija.

Beograđanka Marija je sedela pored starije gospođe Foto: Shutterstock

Neznanka izvadila novčanik

Kako kaže, najviše ju je dirnulo to što joj je nepoznata žena rekla da planira da putuje dok god je zdravlje bude služilo, bez obzira na godine.

Put do Zagreba prošao je brzo uz razgovor. Marija je podelila kako se vraća u Beograd i koliko joj je bilo teško da se rastane od Šibenika i dragih prijatelja, ali nije ni slutila da će ova saputnica postati deo njenog nezaboravnog putovanja.

- Kada smo stigle na stanicu, ponudila se da mi pričuva kofer dok obavim neke obaveze. Vratila sam se i u znak zahvalnosti poklonila joj mandarine koje sam dobila na putu.A onda je ona izvadila novčanik i ponudila mi novac uz reči: "Da ti se nađe, da ne brineš“ – kaže Marija.

Iznenađena gestom, pokušala je da odbije.

- Nije želela da čuje za "ne". Samo mi je rekla: "Znam ja šta je mladost, ovo ti je blagoslov od mene". Uz to mi je naručila i kafu, misleći da imam vremena, ali sam morala da jurim na sledeći autobus za Beograd – priča ova Beograđanka.

Starija gospođa je devojci dala novac Foto: Shutterstock

Rastale se uz osmeh

U žurbi nisu stigle ni da razmene kontakte.

- Rastale smo se uz osmeh i rečenicu da ćemo se možda ponovo sresti negde u svetu - dodaje Marija.

Tek kada je sela u autobus za Beograd, postala je svesna svega što se dogodilo.

- Shvatila sam koliko jedan mali, neočekivani gest može da ostavi ogroman utisak. Ta gospođa Suzana, potpuni stranac, učinila je da ovo putovanje zauvek pamtim.