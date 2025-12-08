Slušaj vest

Već godinama Gugl maps pogrešno usmerava turiste koji dolaze u ski-centar Brezovica, što stvara ozbiljne probleme u saobraćaju i zbunjuje posetioce. I danas je zabeležena nova situacija, kada je više vozila završilo u pogrešnom pravcu, pojavilo se upozorenje na društvenoj mreži Instagram na profilu "borzanionline".

- Gugl maps pravi probleme turistima koji dolaze u ski centar Brezovica. Aplikacija već duži period, umesto ka pravoj putnoj ruti, vodi posetioce ka selu Sevce, što stvara gužve i dezorijentaciju na terenu. Tako smo danas u selu Jazince naišli na kolonu automobila iz Albanije koju smo zaustavili i objasnili vozačima da se radi o grešci u Google Maps navigaciji. Nakon toga smo ih uputili u pravom smeru ka ski centru Brezovica - piše na Instagramu:

Hitno ažurirajte tačnu lokaciju i rutu