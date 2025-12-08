Da li vozači sa probnom vozačkom dozvolom mogu u Rumuniju

Kako se približavaju novogodišnji i božićni praznici, brojni građani planiraju da slobodne dane iskoriste za kraća putovanja u inostranstvo. Jedna od omiljenih destinacija poslednjih godina postao je Temišvar, a upravo iz takvih planova izrodila se i nedoumica jednog korisnika Redita, čije pitanje je privuklo pažnju mnogih vozača početnika.

- Imam pitanje, planiram sa devojkom da idem u Temišvar za novu godinu kolima. E, sad imam probnu vozačku dozvolu, da li postoji mogućnost da mi na graničnom prelazu ne traže vozačku, plan mi je samo do tamo da stignem kolima posle toga bih svuda išao pešaka - pitao je korisnik Redita.

Idi autobusom

Temišvar je poskednjih godina popularna destinacija za vreme praznika Foto: Shutterstock

Mnogi su ga savetovali da to nikako ne čini jer nije stvar samo otići, već se postavlja pitanje šta ako se nešto desi.

- Tretiraće te kao da si vozio bez vozačke dozvole. Nije prosto vredno rizika - pisalo je u prvom komentaru, dok je u drugom stajalo:

- 99 odsto je šansa da će ti tražiti i vratiće te kući. Idite autobusom, ne vredi se igrati i ići na sreću.

Mnogi su ga savetovali da ne rizikuje Foto: Redit Printscreen

Ovo pitanje ponovo je otvorilo temu da li vozači sa probnom dozvolom mogu da upravljaju vozilom van granica Srbije i da li bi eventualno mogli da izbegnu kontrolu na prelazu.

Da li može s probnom vozačkom u Rumuniju

Na sajtu Ministarstva spoljnih poslova se navodi da za ulazak u Rumuniju nije potreban zeleni karton, niti međunarodna vozačka dozvola.

- Priznaje se vozačka dozvola Republike Srbije na novom obrascu. Probne vozačke dozvole izdate od strane nadležnog organa R. Srbije ne priznaju se na teritoriji R. Rumunije - naglašeno je na sajtu.

Praznici donose gužve i strože kontrole

Za vreme praznika biće gužvi na granicama Foto: Shutterstock

S obzirom na to da se očekuje pojačan broj putnika tokom predstojećih praznika,biće i pojačanih kontrola na granicama. Upravo zbog toga, stručnjaci savetuju svim vozačima, a posebno početnicima, da se pre puta informišu o pravilima u zemlji u koju idu i osiguraju da poseduju sve potrebne dokumente.

Iako je praznična atmosfera idealna za putovanja, vozači sa probnom dozvolom trebalo bi da budu posebno oprezni. Najbolji savet je, ukoliko nemate punu vozačku dozvolu, izbegnite vožnju u inostranstvu. Time se ne samo poštujete zakon, već izbegavate potencijalne probleme, stres i visoke kazne.