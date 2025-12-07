Slušaj vest

- U Jadranskoj Lešnici, u mestu gde žive dobrota, solidarnost, milosrđe i ljubav proveli smo dan sa hraniteljima i decom.

Ovo mesto zaista svedoči koliko ljubav može da promeni svet jednog deteta, jer ovde postoji najveći broj hraniteljskih porodica u Srbiji.

Uručili smo im i skromne novogodišnje poklone, kao mali znak zahvalnosti za sve što čine.

Nastavljamo da promovišemo hraniteljstvo, kao jedan poziv koji uspeva da deci, koja su iz različitih razloga ostala bez roditeljskog staranja, obezbedi dom i porodičnu atmosferu - piše na zvaničnom Instagram nalogu ministarke Stamenkovski.

Ne propustiteDruštvoEmotivan susret ministarke Stamenkovski i Veljka u ustanovi za decu bez roditeljskog staranja u Banji Koviljači: Politika nije samo funkcija! Zbog njih smo tu
Screenshot 2025-12-06 172446.jpg
DruštvoMINISTARKA STAMENKOVSKI U BANJI KOVILJAČI: Obezbeđen dodatni prostor za decu sa smetnjama u razvoju i njihove roditelje
Milica Đurđević Stamenkovski Loznica (6).jpeg
DruštvoSRBIJA I MKCK JAČAJU SARADNJU! Ministarka Đurđević Stamenkovski: Pola milijarde dinara za najugroženije i sistemska podrška porodicama nestalih
be6d811d-f4a2-4c34-adb7-5fff844799eb.jpg
DruštvoMinistarka Stamenkovski o Nacrtu Zakona roditelj-negovatelj i i inicijativi za lečenje retkih bolesti: "Država je tu da obezbedi sva potrebna sredstva"
Milica Đurđević Stamenkovski