NESTALA MAGDALENA (16) IZ SMEDEREVA U popodnevnim satima izašla kroz prozor kuće i od tada joj se gubi svaki trag! Lične stvari nije ponela FOTO
Tinejdžerka po imenu Magdalena Đurić (16) nestala je pre četiri dana iz porodične kuće u centru Smedereva.
Kako je ispričao njen samohrani otac Nikola, ona je izašla kroz prozor u sredu oko 15 sati, nakon čega joj se gubi svaki trag.
Četiri dana i noći Nikola je uporno traži i dodaje da je nestanak prijavio MUP-u.
"Telefon je ostavila kući", ispričao je zabrinuti otac.
Kako je rekao, Magdalena je imala običaj da nakratko nestane, ali se uvek vraćala kući.
