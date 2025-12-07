Slušaj vest

Tinejdžerka po imenu Magdalena Đurić (16) nestala je pre četiri dana iz porodične kuće u centru Smedereva.

Kako je ispričao njen samohrani otac Nikola, ona je izašla kroz prozor u sredu oko 15 sati, nakon čega joj se gubi svaki trag.

Četiri dana i noći Nikola je uporno traži i dodaje da je nestanak prijavio MUP-u.

"Telefon je ostavila kući", ispričao je zabrinuti otac.

Kako je rekao, Magdalena je imala običaj da nakratko nestane, ali se uvek vraćala kući.

Kurir/Telegraf

