Tokom večeri i noći oblačno, mestimično sa slabom kišom ili rosuljom, na visokim planinama kratkotajno i sa slabim snegom. Mestimično se očekuje i formiranje magle, saopštio je večeras RHMZ. 

Neposredno nakon najave sneg i rosulja naizmenično su počeli da padaju u zapadnom delu zemlje ali i Beogradu.

Vetar je slab, severni i severozapadni.

KAKO ĆE SE PADAVINE KRETATI PO SATIMA TOKOM VEČERI

VREME NAREDNIH DANA

Sutra magla i niska oblačnost, ujutru i pre podne u Pomoravlju, na jugoistoku i jugu zemlje tek ponegde slaba kiša ili rosulja.

Sredinom dana i posle podne ponegde u Vojvodini, kao i u brdsko-planinskim predelima zapadne i jugozapadne Srbije se očekuju sunčani intervali.

Vetar u većem delu slab promenljiv, na istoku Srbije umeren zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od 2 do 5 °S, a najviša od 7 do 12 °S.

Do kraja sledeće sedmice u jutarnjim satima česta pojava magle i niskih oblaka, koji će se ponegde u nižim predelima i po kotlinama zadržavati duže tokom dana. U ostalim krajevima toplije uz sunčane periode.

