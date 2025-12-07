(MAPE) Sneg počeo da projeva, na udaru vejavice i Beograd! Odmah se oglasio RHMZ: Neće prestajati ni tokom večeri, a evo gde će najintenzivnije padati
Tokom večeri i noći oblačno, mestimično sa slabom kišom ili rosuljom, na visokim planinama kratkotajno i sa slabim snegom. Mestimično se očekuje i formiranje magle, saopštio je večeras RHMZ.
Neposredno nakon najave sneg i rosulja naizmenično su počeli da padaju u zapadnom delu zemlje ali i Beogradu.
Vetar je slab, severni i severozapadni.
KAKO ĆE SE PADAVINE KRETATI PO SATIMA TOKOM VEČERI
VREME NAREDNIH DANA
Sutra magla i niska oblačnost, ujutru i pre podne u Pomoravlju, na jugoistoku i jugu zemlje tek ponegde slaba kiša ili rosulja.
Sredinom dana i posle podne ponegde u Vojvodini, kao i u brdsko-planinskim predelima zapadne i jugozapadne Srbije se očekuju sunčani intervali.
Vetar u većem delu slab promenljiv, na istoku Srbije umeren zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od 2 do 5 °S, a najviša od 7 do 12 °S.
Do kraja sledeće sedmice u jutarnjim satima česta pojava magle i niskih oblaka, koji će se ponegde u nižim predelima i po kotlinama zadržavati duže tokom dana. U ostalim krajevima toplije uz sunčane periode.