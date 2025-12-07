Slušaj vest

Tokom večeri i noći oblačno, mestimično sa slabom kišom ili rosuljom, na visokim planinama kratkotajno i sa slabim snegom. Mestimično se očekuje i formiranje magle, saopštio je večeras RHMZ.

Neposredno nakon najave sneg i rosulja naizmenično su počeli da padaju u zapadnom delu zemlje ali i Beogradu.

Vetar je slab, severni i severozapadni.

KAKO ĆE SE PADAVINE KRETATI PO SATIMA TOKOM VEČERI

Foto: VREMERADAR.RS/SCREENSHOT

Foto: VREMERADAR.RS/SCREENSHOT

Foto: VREMERADAR.RS/SCREENSHOT

Foto: VREMERADAR.RS/SCREENSHOT

VREME NAREDNIH DANA

Sutra magla i niska oblačnost, ujutru i pre podne u Pomoravlju, na jugoistoku i jugu zemlje tek ponegde slaba kiša ili rosulja.

Sredinom dana i posle podne ponegde u Vojvodini, kao i u brdsko-planinskim predelima zapadne i jugozapadne Srbije se očekuju sunčani intervali.

Vetar u većem delu slab promenljiv, na istoku Srbije umeren zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od 2 do 5 °S, a najviša od 7 do 12 °S.