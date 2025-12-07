Društvo
Kada počinje zimski raspust? Đaci uveliko odbrojavaju, škole usklađuju raspored nastave pred drugi deo školske godine
Prvo polugodište u Vojvodini završava se 23. decembra 2025. godine, nakon čega đacima počinje zimski raspust.
Učenici se u škole vraćaju 12. januara 2026. godine, kada počinje drugo polugodište.
U ostatku Srbije drugo polugodište počinje 19. januara 2026. godine, što školama daje dovoljno prostora da prilagode raspored nastave i praznične aktivnosti učenicima na što kvalitetniji način.
