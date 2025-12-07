Slušaj vest

Najopterećeniji putni pravci su prohodni i nema snegasaopštilo je danas Javno preduzeće "Putevi Srbije".

Naveli su da zbog najavljenih niskih temperatura u jutarnjim i večernjim satima postoji mogućnost pojave mestimične poledice i magle, na deonicama koje se prostiru duž rečnih tokova, kotlina, klisura kao i na putnim objektima.

Prilazi zimskim turističkim centrima su prohodni, a JP "Putevi Srbije" apelovalo je na vozače da bez zimske opreme i lanaca ne kreću na put i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu i budu oprezni u vožnji.

Kurir.rs/Beta

