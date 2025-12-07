Društvo
NAJOPTEREĆENIJI PUTNI PRAVCI SU PROHODNI I NEMA SNEGA: Oglasili se iz "Putevi Srbije", ove deonice mogu biti kritične tokom noći i jutra
Najopterećeniji putni pravci su prohodni i nema snega, saopštilo je danas Javno preduzeće "Putevi Srbije".
Naveli su da zbog najavljenih niskih temperatura u jutarnjim i večernjim satima postoji mogućnost pojave mestimične poledice i magle, na deonicama koje se prostiru duž rečnih tokova, kotlina, klisura kao i na putnim objektima.
Prilazi zimskim turističkim centrima su prohodni, a JP "Putevi Srbije" apelovalo je na vozače da bez zimske opreme i lanaca ne kreću na put i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu i budu oprezni u vožnji.
