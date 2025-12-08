Slušaj vest

U Srbiji danas magla i niska oblačnost, ujutru i pre podne u Pomoravlju, na jugoistoku i jugu zemlje tek ponegde slaba kiša ili rosulja.

Sredinom dana i posle podne ponegde u Vojvodini, kao i u brdsko-planinskim predelima zapadne i jugozapadne Srbije očekuju se sunčani intervali, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

U većem delu zemlje duvaće slab promenljiv vetar, na istoku Srbije umeren zapadni i severozapadni. Najniža temperatura će se kretati od dva do pet stepeni, a najviša od sedam do 12.

Vreme u Beogradu

U Beogradu ujutru magla, tokom većeg dela dana niska oblačnost, samo se posle podne očekuju sunčani intervali. Duvaće slab promenljiv vetar. Najniža temperatura će biti oko pet stepeni, a najviša oko 10.

Vreme narednih dana

Do kraja sledeće sedmice u jutarnjim satima česta pojava magle i niskih oblaka, koji će se ponegde u nižim predelima i po kotlinama zadržavati duže tokom dana.

U ostalim krajevima toplije uz sunčane periode.

Biometeorološka prognoza

Očekivane biometeorološke prilike su relativno povolјne za hronično obolele. U predelima sa maglom se savetuje oprez osobama sa respiratornim problemima. Meteoropatske reakcije su moguće u vidu pospanosti i pada koncentracije.

Temperature jutros u 7 sati

Foto: RHMZ Printscreen