Saobraćaj u Srbiji je umerenog intenziteta, dok je vidljivost smanjena zbog jutarnje magle i niske oblačnosti, saopštio je jutros Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Savetuje se oprez zbog izmena u saobraćaju jer na mnogim deonicama brzina i vožnja treba da budu prilagođene radovima na putu.

Zadržavanja nema na naplatnim stanicama i na graničnim prelazima za putnička vozila, ali ih ima za kamione i šlepere.

Teretna vozila na prelazu Šid na izlazu iz zemlje čekaju četiri sata, na Batrovcima tri sata, a na graničnom prelazu Kelebija dva sata, dodao je AMSS.

