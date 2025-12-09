Slušaj vest

Četvoročlana porodica iz Alepa vraća se kući! To je i prvi dobrovoljni povratak u Siriju iz Srbije.

Komesarijat za izbeglice i migracije i Međunarodna organizacija za migracije (IOM), u okviru Programa asistiranog dobrovoljnog povratka, ispratili su prvi dobrovoljni povratak mlade četvoročlane porodice u Siriju, uz punu podršku i poštovanje njihove životne priče.

Kako se navodi na Instagram stranici IOM-a, Hasan i njegova supruga su u migracijama skoro čitavu deceniju. Njihova odluka da se vrate je duboko lična, ali potpuno informisana. Iako svesni da su uslovi u zemlji još uvek daleko od idealnih, njihova želja i nada da ponovo izgrade svoje živote preovlađuju. Par deli istovetni pozitivan i hrabar pogled na život.

- Naše dvoje dece je rođeno u inostranstvu, jedno u Turskoj, drugo ovde u Srbiji. Želimo da odrastaju kod kuće, sa još više braće i sestara - s osmehom su rekli uglas.

Ovo je podsetnik da je dom više od okolnosti. To je osećaj pripadanja.

- U IOM-u verujemo da je svaki povratak lična priča. Zato svakom slučaju pristupamo individualno i zajedno sa korisnicama kreiramo plan povratka i reintegracije koji je u skladu sa njihovim potrebama i okolnostima. Tako smo i sa Hasanom i njegovom suprugom razgovarali o njihovom planu da otvore prodavnicu prehrambenih proizvoda, kako bi se obezbedili sveži proizvodi za njihovu zajednicu, kao simbol novog početka - navodi se.

Ovaj povratak je omogućen uz podršku EU i blisku saradnju sa Ambasadom Sirijske Arapske Republike u Beogradu, Komesarijatom za izbeglice i migracije i IOM misijom u Siriji.

- Veoma smo uzbuđeni što ćemo se uskoro sresti s familijom i puni smo nade u novi početak. Najpre ćemo da zagrlimo sve bliske i drage, koji nam pripremaju doček uz muziku i najveću radost - rekao je Hasan.