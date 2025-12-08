Slušaj vest

U srpskim prodavnicama pojavile su se plišane vudu lutke šefa, namenjene "oslobađanju stresa". Dok neki smatraju da je ovo zabavan i duhovit proizvod, mnogi korisnici su ostali u šoku što ovakve stvari uopšte mogu da se kupe u radnjama.

U opisu ovog proizvoda navodi se da je lutka "odlična za razbijanje tenzije".

- Umoran/a si od svakodnevnih zahteva, neprestanih imejlova i šefovih beskonačnih sastanaka? Predstavljamo ti revolucionarni način oslobađanja stresa – Plišana vudu lutka šefa! Sa pažljivo označenim mestima za bodeže, tvoja frustracija će nestati brže nego što šef može reći "Moramo razgovarati" - stoji u opisu ovog proizvoda.

Foto: Screenshot

Jedna korisnica Tiktoka ostala je šokirana kada je ugledala vudu lutku na rafu i to u odeljku koji je predviđen za društvene igre.

- Došla sam ovde da izaberem neke društvene igre i upravo sam videla ovo. Ne mogu da verujem da ovo uopšte postoji kao šala. Jezivo je, katastrofa je da u državi Srbiji može da se prodaje vudu lutka. Ovo nije ni za šalu - rekla je jedna korisnica Tiktoka.

Podelila je i video-snimak ove lutke, a kako se može videti cena je 745 dinara. Navodno se uz lutku dobija i 10 iglica za bockanje.

- Zlo i osveta se predstavljaju kao nešto zabavno - dodala je korisnica koja je podelila snimak.