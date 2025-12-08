Slušaj vest

Humanitarna fondacija BUDI HUMAN - Aleksandar Šapić prikuplja novčana sredstva za Milana Šolaju.

Milan je rođen 22.06.1979. u Vrbasu. 2014. godine je doživeo tešku saobraćajnu nesreću gde je doživeo teške telesne povrede koje su mu trajno promenile život. Primljen je na Urgentni centar Kliničkog centra Vojvodine, zatim je prebačen na Kliniku za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju.

Iz bolnice je sa dijagnozom paraplegija (oduzetost donjeg dela tela) otišao na rehabilitaciju u Specijalnu bolnicu “Dr Borivoje Gnjatić” Stari Slankamen. Milan se morao suočiti sa stvarnošću i prihvatiti da će se moći kretati isključivo uz pomoć invalidskih kolica.

2017. godine je imao operativni zahvat zbog pucanja šrafova koje je imao na fiksatoru postavljenom na kičmi. Usledili su opet bolnički dani i mukotrpna rehabilitacija.

Na kontrolnom pregledu 12.04.2021. godine, magnetnom rezonancom je utvrđeno da Milan ima tumor na kičmenom stubu koji bi što pre trebalo ukoloniti jer ga životno ugrožava. Operativni zahvat bi se radio na jednoj privatnoj klinici u Beogradu.

Uz pomoć humanih ljudi Milan je prikupio sredstva za operaciju. Sredstva su mu i dalje potrebna za dodatne operacije, rehabilitacije, specijalističke i kontrolne preglede, laboratorijske analize, banjsko lečenje, lekove, suplemente, pelene, potrošni medicinski materijal, za ortopedska pomagala i putne troškove.

Milan nije u mogućnosti da troškove lečenja snosi sam i obraća se svim humanim ljudima da mu pomognu koliko je ko u mogućnosti.

Pomozimo svojom humanošću ovom mladom čoveku.

Budi Human Foto: Kurir Televizija

Uplatom na dinarski račun: 160-6000000856719-04

Skeniranjem NBS IPS QR koda na vašoj mBanking aplikaciji: NBS IPS QR kod

Uplatom na devizni račun: 160-6000000857276-79

IBAN: RS35160600000085727679

SWIFT/BIC: DBDBRSBG

Za Milana! Budimo humani!

1013 na 3030

Pomozimo Milanu!