Mnoge žene pitaju se da li se mogu pričestiti tokom menstrualnog ciklusa. To pitanje vekovima je izazivalo različita mišljenja unutar crkve. Dok pojedini smatraju da to nije prepreka, drugi su oprezniji. Zbog toga danas među sveštenicima postoje podeljena mišljenja.

Veroučiteljka Andrea Kereš na svom Instagram profilu posvetila je tome jednu objavu.

- Svaka žena treba da se posavetuje sa sveštenikom oko ovog pitanja, i da radi po blagoslovu. U crkvi su podeljena mišljenja na ovu temu, neki Sveti Oci (kao Sv. Grigorije Dvojeslov iz 6. veka) smatraju da ne postoji nikakva prepreka da se žena tada pričešćuje, dok neki misle suprotno. Zbog toga je podeljeno mišljenje i danas među sveštenicima - napisala je ona.

Istakla je da ona kao teolog smatra da ova zabrana nema nikakvo teološko utemeljenje jer proističe iz sredine stare preko 2.000 godina (mnogo pre hrišćanstva), sredine u kojoj je žena smatrana nečistom tokom menstruacije i nakon porođaja. U to vreme nije smela da uđe u hram da ga ne "oskrnavi".

Da li žena može da se pričesti tokom ciklusa? Foto: Amir Makar / AFP / Profimedia

- Danas žena ima svu moguću opremu da ne "oskrnavi" ni pločice u kupatilu. Medicina je toliko napredovala pa znamo da menstruacija nije neka mesečna Božija kazna, već normalan i neophodan proces bez kog žena ne bi mogla da rađa. Zabrana danas postoji jer se smatra da ako se žena pričesti u toku ciklusa iz nje bi "istekla i Hristova krv" - napominje ova veroučiteljka i dodaje:

- Istom logikom i ako se neko poseče na dan pričešća mora da spali maramicu kojom je krv orbisana. Pitam se šta bi bilo da neko završi na operacionom stolu tog dona, verovatno bi cela sala trebala da se spali? Pritom, ako idemo dalje tom logikom, onda ne bismo smeli da obavljamo nijedan fiziološki proces 24h nakon Pričešća, jer danas znamo da jedan deo onoga što pojedemo ide u krv, a drugi kroz creva izlazi napolje.

Istakla je da sve to pre 2.000 godina nisu znali.

- Danas kada sve to znamo ne bismo trebali sujeverno da mislimo da će Hristova krv da "iscuri". Ali pošto su mišljenja i dalje podeljena na tu temu, svaka od nas treba da pita svog sveštenika i radi po blagoslovu koji ima. Ja imam blagoslov da se ne pričešćujem tokom ciklusa i sa tim apsolutno nemam problem iako kao teolog mislim sve ovo što sam prethodno napisala. Ali kao vernik znam da je poslušanje ispred logike ovog sveta, zbog toga radim po blagoslovu. Tako radite i vi - naglasila je.

Potom je dodala da žene mogu ući u crkvu ili manastir tokom ciklusa, kao i da mogu prisustvovati liturgiji, venčanju i krštenju.