Slušaj vest

Svake godine stotine putnika nasede na ponude nelegalnih agencija koje traže uplate na privatne račune i ne potpisuju ugovore. Srećom, postoji brz način da proverite da li je agencija registrovana i licencirana – i to za samo 30 sekundi!

Nacionalna asocijacija turističkih agencija (JUTA) objavila je na zvaničnom Fejsbuk nalogu kako putnici mogu proveriti da li turistička agencija ima licencu za 30 sekundi.

- Uđite na zvaničan registar na sajtu Agencije za privredne registre, zatim unesite naziv agencije, potom proverite PIB, licencu, garanciju. Sve turističke agencije moraju biti registrovane kod Agencije za privredne registre i upisane u registar turizma - ističu oni.

Ukoliko pronađete sve tražene podatke, turistička agencija je registrovana i licencirana i radi u skladu sa zakonom. Možete bez bojazni rezervisati putovanje.

mlada žena sa rancem na leđima sedi na doku pored mora, koncept turista
Ukoliko pronađete sve tražene podatke agencija je registrovana i licencirana Foto: Shutterstock

- Ukoliko organizator putovanja nema licencu, traži uplatu na privatni račun, ne nudi potpisivanje ugovora o putovanju, nikako ne rezervisati putovanje, već to privatno ili pravno lice prijaviti nadležnim organima. Prijavite nelegalnog organizatora putovanja - dodaju.

Kako proveriti licencu turističke agencije za 30 sekundi:

1. Uđite na zvaničan registar na sajtu Agencije za privredne registre
2. Unesite naziv agencije
3. Proverite PIB, licencu, garanciju

Ne propustiteDruštvoKAKVA PREVARA SRPSKIH TURISTA: Umesto provoda u Italiji, PAKAO! Ženi ne staju u toalet, VODIČ NEDOSTUPAN, vozači SE GUBE NA PUTU!
larnaka-kipar-turisti-foto-epa-avg-2020.jpg

Podsetimo, Juta je nedavno pokrenula inicijativu "Putuj legalno - biraj sigurnost" s jasnim ciljem da se zaštite građani i spreče prevare koje se svakodnevno dešavaju širom Srbije. Kako je objavljeno, u poslednjih nekoliko godina siva zona u turizmu postala je jedan od najbrže rastućih problema.

Ne propustiteMoj biznisVODIČU 350 € SAMO DA STOJI UZ TURISTE! Provaljena MASNA PREVARA agencija, ako progovorite sledi MNOGO GORA KAZNA od novčane
turisti-srbija-rekord-beta-nenad-petrovic.jpg
NovčanikVažno za sve koji putuju avionom: Drastično poskupljuje ova usluga na aerodromu
SAD Aerodrom otkazani letovi
DruštvoStop prevarama putnika: Juta objavila rat nelegalnim turističkim agencijama! Evo šta sledi divljim agentima
Aleksandar Senicic
DruštvoNa slici muškarac, a piše Snežana: Nudi "specijalnu cenu“ i to samo "danas“ - čuvajte se ovog prevaranta
Očajna žena u Grčkoj

Na 1000 ljudi ostalo bez novca zbog prevare turističkih agencija! Srbi nasamareni od strane nelegalnih organizatora aranžmana - budite oprezni Izvor: Kurir televizija