Svake godine stotine putnika nasede na ponude nelegalnih agencija koje traže uplate na privatne račune i ne potpisuju ugovore. Srećom, postoji brz način da proverite da li je agencija registrovana i licencirana – i to za samo 30 sekundi!

Nacionalna asocijacija turističkih agencija (JUTA) objavila je na zvaničnom Fejsbuk nalogu kako putnici mogu proveriti da li turistička agencija ima licencu za 30 sekundi.

- Uđite na zvaničan registar na sajtu Agencije za privredne registre, zatim unesite naziv agencije, potom proverite PIB, licencu, garanciju. Sve turističke agencije moraju biti registrovane kod Agencije za privredne registre i upisane u registar turizma - ističu oni.

Ukoliko pronađete sve tražene podatke, turistička agencija je registrovana i licencirana i radi u skladu sa zakonom. Možete bez bojazni rezervisati putovanje.

Ukoliko pronađete sve tražene podatke agencija je registrovana i licencirana Foto: Shutterstock

- Ukoliko organizator putovanja nema licencu, traži uplatu na privatni račun, ne nudi potpisivanje ugovora o putovanju, nikako ne rezervisati putovanje, već to privatno ili pravno lice prijaviti nadležnim organima. Prijavite nelegalnog organizatora putovanja - dodaju.

Kako proveriti licencu turističke agencije za 30 sekundi: 1. Uđite na zvaničan registar na sajtu Agencije za privredne registre

2. Unesite naziv agencije

3. Proverite PIB, licencu, garanciju

Podsetimo, Juta je nedavno pokrenula inicijativu "Putuj legalno - biraj sigurnost" s jasnim ciljem da se zaštite građani i spreče prevare koje se svakodnevno dešavaju širom Srbije. Kako je objavljeno, u poslednjih nekoliko godina siva zona u turizmu postala je jedan od najbrže rastućih problema.